دستور استاندار فارس برای رفع موانع اجرای طرح پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری عصر شنبه در جلسه راهبردی اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، با اشاره به سابقه ۱۴ ساله این برنامه در کشور، گفت: استان‌های فارس و مازندران به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، ظرفیت‌های اجرایی و نیروی انسانی لازم، به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شدند.

وی افزود: تداوم اجرای طرح پزشک خانواده در این دو استان، با وجود تغییر دولت‌ها و رویکردهای مختلف، بیانگر اهمیت و موفقیت آن است و با توجه به اعتقاد رئیس‌جمهور، این برنامه اکنون در زمره مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم قرار دارد.

استاندار فارس با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در اجرای نظام ارجاع، گفت: استقرار نظام پزشک خانواده موجب ساماندهی مسیر ارائه خدمات درمانی، کاهش مراجعات غیرضروری به پزشکان متخصص و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و دولت خواهد شد.

امیری با تأکید بر لزوم آمادگی کامل شهرستان‌های مجری، از فرمانداران خواست تمامی امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های مورد نیاز را برای اجرای دقیق این طرح فراهم کنند.



وی همچنین بر استفاده از گزارش‌های کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد و گفت: جلب مشارکت و تفاهم با پزشکان عمومی، پیراپزشکان و مراقبان سلامت، نقش مهمی در موفقیت اجرای طرح دارد.

استاندار فارس افزود: بخشی از مسائل و چالش‌های موجود در سطح استان قابل حل است، اما موضوعات ملی باید از طریق مکاتبه و رایزنی با مسئولان وزارت بهداشت و دولت پیگیری شود تا روند اجرای برنامه با سرعت بیشتری پیش برود.



امیری در بخش دیگری از سخنان خود، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری را مأمور کرد با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیران عامل بانک‌ها، راهکارهای تأمین تسهیلات بانکی برای تجهیز مراکز درمانی را بررسی کند.



وی یکپارچه‌سازی سامانه‌های آماری را نیز از الزامات اجرای موفق طرح دانست و خواستار پیگیری این موضوع در سطح ملی شد تا از پرداخت‌های سلیقه‌ای سرانه جلوگیری و فرآیندها بر اساس ضوابط مشخص انجام شود.

امیری همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی درباره ابعاد و مزایای طرح پزشک خانواده تأکید کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز باید با تولید محتوای تخصصی و همکاری صدا و سیما و رسانه‌ها، زمینه افزایش آگاهی عمومی را فراهم کند.

وی در ادامه، بر تسهیل استقرار پزشکان خانواده تأکید و دستور داد مراکز و اماکن بهداشتی و درمانی دولتی با قیمت عادلانه در اختیار پزشکان خانواده فاقد فضای کاری قرار گیرد.

استاندار فارس در پایان، تعدیل تعداد مراجعان به پزشکان خانواده را با رعایت رضایت پزشکان و مردم ضروری دانست و خواستار ثبت این موضوع در قالب مصوبه ستاد شد تا اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان با انسجام، شفافیت و اقتدار بیشتری دنبال شود.