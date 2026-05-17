بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر، ایران آغاز هرگونه مذاکره را مشروط به تحقق چند اقدام اعتمادساز اعلام کرده بود که پایان جنگ در همه جبهه‌ها به‌ویژه لبنان، رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده ایران، جبران خسارات ناشی از جنگ و به‌رسمیت شناختن حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز از جمله این شروط است.



آمریکا در پاسخ به پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی ایران شروط زیاده‌خواهانه را در پنج محور اصلی مطرح کرده که شامل عدم پرداخت هیچ‌گونه غرامت یا خسارتی از سوی آمریکا به ایران، عدم آزادی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و انتقال و تحویل حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم از ایران به آمریکا است.

واشنگتن همچنین خواستار محدودیت‌های بلندمدت و بسیار زیاد بخش هسته‌ای ایران بوده و توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها را نیز به انجام مذاکرات منوط کرده است.

بر این اساس آمریکا بدون دادن هیچ امتیاز ملموسی به ایران خواهان گرفتن امتیازاتی است که در جنگ موفق به تحقق آن نشده است، امری که منجر به گره خوردن مذاکرات خواهد شد.