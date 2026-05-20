آذربایجان غربی قطب کشاورزی کشور؛ ۷۰ درصد اشتغال در بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجانغربی افزود: تأمین نهادهها مسئولیتی سنگین است که نیازمند برنامهریزی دقیق، سیاستگذاری اصولی و مدیریت کارآمد از مرحله تأمین تا توزیع است.
وی با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد استان اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد اشتغال استان و بخش قابل توجهی از صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به حوزه کشاورزی است و آذربایجانغربی به عنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور شناخته میشود.
اصغری گفت: تأمین نهادههای کشاورزی مهمترین نقش را در تضمین امنیت غذایی کشور ایفا میکند و برای گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن، افزایش راندمان تولید و ارتقای بهرهوری آب نیازمند همکاری و همافزایی همه بخشها هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: سطح آگاهی کشاورزان استان مطلوب است و باید از این ظرفیت برای توسعه کشاورزی و بهرهگیری از فناوریهای نوین استفاده شود.
اصغری همچنین به نقش اطلاعرسانی و اقدامات پیشگیرانه در کاهش خسارتهای بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در اواخر فروردینماه امسال با ارائه توصیههای فنی کارشناسان و اطلاعرسانی از طریق فضای مجازی، روابط عمومی و صدا و سیما، باغداران استان با بهکارگیری این توصیهها توانستند حدود هشت درصد از خسارتهای احتمالی در باغات را کاهش دهند.
وی با اشاره به ظرفیتهای مرزی آذربایجانغربی افزود: این استان به دلیل موقعیت مرزی، در حوزه تأمین نهادهها و کالاهای اساسی از ظرفیت بالایی برخوردار است و میتواند به یکی از مراکز مهم تأمین و توزیع در کشور تبدیل شود.
در این مراسم با ابلاغ حکمی از سوی حمید رسولی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، از خدمات محمود مظلومی مدیر پیشین این شرکت قدردانی و اصغر فتحی به عنوان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجانغربی معرفی شد.
اصغر فتحی نیز در این آیین با اشاره به ماموریت های این مجموعه اظهار کرد: افزایش ضریب خود کفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و استفاده بهینه از منابع موجود، از جمله اولویتهای اصلی در این مسئولیت است.
وی افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یکی از بازوهای اجرایی مهم در تامین نهادههای کشاورزی به شمار میرود و امیداوریم با برنامهریزی دقیق، تقویت شفافیت، ساماندهی فرآیند تأمین، تدارک و توزیع نهادهها و تعامل سازنده با جامعه کشاورزی استان، در مسیر ارتقای بهرهوری و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان گام برخواهیم داشت.
