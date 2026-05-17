اهداف سفر وزیر کشور پاکستان به ایران چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رسانه‌های پاکستانی به اهداف سفر وزیر کشور پاکستان به ایران پرداختند.

بر اساس این گزارش، روزنامه پاکستانی «داون» به نقل از منابع دیپلماتیک در اسلام آباد نوشت که سفر وزیر کشور پاکستان به تهران با هدف جلوگیری از فروپاشی مذاکرات ایران و آمریکا انجام شده است.

این منابع بیان کردند: سفر محسن نقوی به تهران از قبل برنامه ریزی نشده بود. این سفر در چارچوب دیپلماسی مستمر پاکستان برای احیای روند به بن‌بست رسیده صلح بین امریکا و ایران صورت گرفته است.

منابع مذکور افزودند: هدف این سفر غیرمنتظره، جلوگیری از فروپاشی کامل مذاکرات است چرا که پویایی مذاکرات بعد از مذاکرات قبلی در اسلام آباد، به شدت تضعیف شده است.

محسن نقوی در تهران با مقامات ارشد ایرانی دیدار و رایزنی می‌کند.