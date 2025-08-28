سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران گفت: امروز وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌ها پایتخت عادی و روان است در معابر خلوت صبحگاهی، هیچ بار ترافیکی مشاهده نشده و حرکت خودروها به سهولت انجام پذیرفت. اما پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

وی در ادامه افزود: رانندگان از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه تردد نمایند؛ چرا که اگر حادثه‌ای روی داد؛ بتواند خودرو خود را در زمان مناسب متوقف و از برخورد پرهیز نماید.

سرهنگ شریفی با بیان کردن این موضوع مهم که لازم است از سرعت و سبقت غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری شود؛ گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع‌ها، معابر و میادین شهر تهران به جهت کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند. همچنین علاوه بر آن مرکز هوشمند کنترل ترافیک پلیس راهور نیز نسبت به رصد آنلاین معابر و برخورد با تخلفات احتمالی اقدام می‌کند.

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران و ترک نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم؛ ضمن استفاده از کلاه ایمنی و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در معابر تردد کنند.