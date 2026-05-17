به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی شهرستان دشتی با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) و تبریک روز روابط عمومی اظهار کرد: با وجود همه سختیها و مشکلات یک سال اخیر و تهاجمات دشمنان جنایتکار، ملت ایران همچنان استوار ایستاده و مشخص شد دشمنان در محاسبات خود دچار اشتباه شدهاند.
وی افزود: مردم همواره پشت آرمانها، نظام و انقلاب ایستادهاند و در این میان نقش روابط عمومیها در تبیین دستاوردها و انتقال واقعیتها به جامعه بسیار مهم است.
فرماندار دشتی ادامه داد: در برخی مواقع نقشآفرینی روابط عمومیها از خود مدیران کمتر نیست، چرا که این مجموعهها میتوانند بسیار مناسب تر مسائل و مطالب را ببینند، بشنوند و بهدرستی به جامعه منتقل کنند.
مقاتلی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم بیان کرد: نگاه دولت اتکا به کارشناسان است و چه کارشناسی بهتر از روابط عمومیها که میتوانند این نقش مهم را در حوزه اطلاعرسانی و ارتباط با مردم ایفا کنند.
رسالت مهم روابط عمومیها
وی رسالت روابط عمومیها را مهم دانست و گفت: این مسئولیت نباید کوچک شمرده شود و روابط عمومیها باید در مسیر امیدآفرینی و آگاهیبخشی به مردم نقشآفرینی کنند.
فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت بیان واقعیتها برای مردم اظهار کرد: باید واقعیتها را برای مردم بازگو کنیم اما در عین حال از سیاهنمایی نیز پرهیز شود.
مقاتلی افزود: امسال برای نخستین بار تور صنعتگردی ویژه روابط عمومیها برگزار شد تا روابط عمومی های ما از نزدیک در جریان نحوه خدمات و فعالیتهای صنعتی قرار گیرند.
رفع مشکلات روابط عمومیها
وی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی شهرستان گفت: امروز ازهمین شهرستان دشتی سیمان تولیدی منطقه به بسیاری از کشورهای جهان صادر میشود که این موضوع مایه افتخار شهرستان است.
فرماندار دشتی ادامه داد: تلاش میشود مشکلات روابط عمومیهای ادارات شهرستان برطرف شود و در اعتبارات امسال نیز نگاه ویژهای به این حوزه خواهد شد تا جایگاه روابط عمومیها بیش از پیش ارتقا یابد.
مقاتلی همچنین از اقدامات کارخانه سیمان مند دشتی تمجید کرد و گفت: این مجموعه با وجود همه مشکلات و شرایط جنگی توانسته است از اشتغال ایجاد شده صیانت کند که این مهم قابل تقدیر است.
