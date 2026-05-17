۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

فرماندار دشتی: روابط عمومی‌ها امیدآفرینی کنند

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: روابط عمومی‌ها در انتقال واقعیت‌ها، آگاهی‌بخشی و امیدآفرینی در جامعه نقش مهمی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی شهرستان دشتی با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) و تبریک روز روابط عمومی اظهار کرد: با وجود همه سختی‌ها و مشکلات یک سال اخیر و تهاجمات دشمنان جنایتکار، ملت ایران همچنان استوار ایستاده و مشخص شد دشمنان در محاسبات خود دچار اشتباه شده‌اند.

وی افزود: مردم همواره پشت آرمان‌ها، نظام و انقلاب ایستاده‌اند و در این میان نقش روابط عمومی‌ها در تبیین دستاوردها و انتقال واقعیت‌ها به جامعه بسیار مهم است.

فرماندار دشتی ادامه داد: در برخی مواقع نقش‌آفرینی روابط عمومی‌ها از خود مدیران کمتر نیست، چرا که این مجموعه‌ها می‌توانند بسیار مناسب تر مسائل و مطالب را ببینند، بشنوند و به‌درستی به جامعه منتقل کنند.

مقاتلی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم بیان کرد: نگاه دولت اتکا به کارشناسان است و چه کارشناسی بهتر از روابط عمومی‌ها که می‌توانند این نقش مهم را در حوزه اطلاع‌رسانی و ارتباط با مردم ایفا کنند.

رسالت مهم روابط عمومی‌ها

وی رسالت روابط عمومی‌ها را مهم دانست و گفت: این مسئولیت نباید کوچک شمرده شود و روابط عمومی‌ها باید در مسیر امیدآفرینی و آگاهی‌بخشی به مردم نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت بیان واقعیت‌ها برای مردم اظهار کرد: باید واقعیت‌ها را برای مردم بازگو کنیم اما در عین حال از سیاه‌نمایی نیز پرهیز شود.

مقاتلی افزود: امسال برای نخستین بار تور صنعت‌گردی ویژه روابط عمومی‌ها برگزار شد تا روابط عمومی های ما از نزدیک در جریان نحوه خدمات و فعالیت‌های صنعتی قرار گیرند.

رفع مشکلات روابط عمومی‌ها

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی شهرستان گفت: امروز ازهمین شهرستان دشتی سیمان تولیدی منطقه به بسیاری از کشورهای جهان صادر می‌شود که این موضوع مایه افتخار شهرستان است.

فرماندار دشتی ادامه داد: تلاش می‌شود مشکلات روابط عمومی‌های ادارات شهرستان برطرف شود و در اعتبارات امسال نیز نگاه ویژه‌ای به این حوزه خواهد شد تا جایگاه روابط عمومی‌ها بیش از پیش ارتقا یابد.

مقاتلی همچنین از اقدامات کارخانه سیمان مند دشتی تمجید کرد و گفت: این مجموعه با وجود همه مشکلات و شرایط جنگی توانسته است از اشتغال ایجاد شده صیانت کند که این مهم قابل تقدیر است.

