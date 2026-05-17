به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی ظهر یکشنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات در سنندج اظهار کرد: روابط عمومی‌ها تنها واحد اطلاع‌رسانی نیستند، بلکه به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و حاکمیت، مسئولیت مهمی در انعکاس مطالبات جامعه و تبیین عملکرد دولت بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه نقش روابط عمومی‌ها در شرایط بحرانی پررنگ‌تر می‌شود، افزود: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، مردم بیش از هر زمان دیگری نیازمند دریافت اخبار صحیح، شفاف و مستمر بودند و روابط عمومی‌ها توانستند در این مسیر به مرجع معتبر اطلاع‌رسانی تبدیل شوند.

ضرورت تقویت جایگاه روابط عمومی‌ها

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به جایگاه روابط عمومی در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: اگر خدمات و اقدامات دولت به‌درستی برای مردم تشریح نشود، بخش زیادی از تلاش‌ها دیده نخواهد شد و این مسئله بر اعتماد عمومی تأثیرگذار است.

زره‌تن لهونی ادامه داد: هدف از اطلاع‌رسانی صرفاً معرفی عملکرد مدیران نیست، بلکه تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد مردم و ایجاد امید در جامعه اهمیت بیشتری دارد.

وی همچنین از تلاش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان در دوران جنگ رمضان قدردانی کرد و گفت: با وجود محدودیت‌ها و مشکلات، خدمات‌رسانی به مردم در بخش‌های مختلف بدون وقفه ادامه داشت.

استاندار کردستان مدیریت بازار، جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان در دوران جنگ عنوان کرد و افزود: جلسات قرارگاه اقتصادی استان به‌صورت مستمر برگزار شد تا آرامش بازار و ثبات اقتصادی حفظ شود.

روابط عمومی؛ هنر ارتباط با جامعه

در ادامه این همایش، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز با تبریک روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات، بر ضرورت حمایت مدیران از مجموعه‌های روابط عمومی تأکید کرد.

علی‌اکبر ورمقانی اظهار کرد: روابط عمومی هنر ارتباط با افکار عمومی است و موفقیت هر دستگاه اجرایی تا حد زیادی به توانمندی و خلاقیت فعالان این حوزه وابسته است.

وی روابط عمومی‌ها را پل ارتباطی میان دستگاه‌های اجرایی و مردم دانست و گفت: انعکاس ظرفیت‌ها، خدمات و اقدامات نظام، مهم‌ترین رسالت فعالان حوزه اطلاع‌رسانی است.

ورمقانی همچنین با اشاره به نقش مردم کردستان در مقاطع مختلف کشور افزود: مردم این استان همواره در صحنه‌های حساس، همراه نظام و کشور بوده‌اند و این ظرفیت و همراهی باید به‌درستی برای افکار عمومی تبیین شود.

در پایان این همایش، تعدادی از مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان به بیان مطالبات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.