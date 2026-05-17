به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، انتشارات بنیاد سینمایی فارابی دو عنوان کتاب جدید خود با نامهای «مناظرات فلسفی» نوشته احمدرضا معتمدی و «معیارهای داوری فیلم» نوشته حسن خجسته و علیرضا دباغ را برای هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب رونمایی کرد.
همچنین کتاب «هنر تمهیدات انتقالی در سینما» به نویسندگی جفری مایکل بیز و ترجمه مسعود مدنی که نامزد نهمین دوره جایزه کتاب سال سینما شده نیز در این نمایشگاه عرضه شده است.
علاوه بر این، کتابهای «فیلمنامهنویسی در قرن ۲۱»، «نیمهی تاریک نابغه»، «در مسیر فیلمسازی»، «کارگردانی داستان»، «پیشدرآمدی بر فیلم»، «نما به نما جلد ۱ و ۲»، «روایت در فیلم داستانی جلد ۱ و ۲» و «فرهنگ فیلمنامه» نیز توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی در نمایشگاه مجازی کتاب عرضه شده است.
علاقمندان میتوانند علاوه بر خرید کتابها از سامانه هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب، این آثار را به صورت حضوری از رویداد «اردیبهشت کتاب» در مجموعه باغ کتاب تهران و ساختمان شماره ۳ بنیاد سینمایی فارابی با تخفیف ۱۵ درصد تهیه کنند.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تا ۲ خرداد ۱۴۰۵ پا برجاست و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به وبسایت https://book.icfi.ir ، کتابهای مورد نظر خود را سفارش دهند.
