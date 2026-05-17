به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، از سوی علیرضا رضاداد، فرهاد توحیدی و حسین مهکام هیئت انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، اسامی ایدههای پذیرفتهشده این دوره و نویسندگان آثار به شرح زیر اعلام شد:
۱- «آب انبار»/ الهام صادقی/ گلدشت
۲- «امانت»/ سیدمهدی حجازی دهاقانی/ اصفهان
۳- «انتخاب امین»/ محسن مجیدپور/ تهران
۴- «بر دوش کشیدن»/ زهرا قاسمی/ کرمانشاه
۵- «بیخوابی»/ مهدی سرگل زایی/ مشهد
۶- «پلاک هشت»/ سیدمحمدهادی طباطبایی/ قم
۷- «پیرمرد روی تپه»/ الهام صادقی/ گلدشت
۸-«تنگنا»/ فرزانه منصوری/ کرج
۹- «جواز»/ ساره گل باز/ تهران
۱۰- «دختری به اسم مارال»/ امیرحسین حاجی هاشمی/ تهران
۱۱- «در این مسیر نور»/ سعید چمنی/ زاهدان
۱۲- «سهم راه»/ نرگس رحیمی/ اردبیل
۱۳- «شاخ»/ سیروس همتی و غلامرضا محمدزاده/ تهران
۱۴- «شکار»/ مهدی سرگل زایی/ مشهد
۱۵- «شماره ۱۴۷»/ مراد نظری/ قم
۱۶- «عبور»/ بهجت داودی/ مشهد
۱۷- «غریبخانه»/ امیرمحمد نکوئی/ تربت جام
۱۸-«کبوتر نامهبر»/ مهیار عباسی/ رشت
۱۹- «کبوتران چاهی»/ عدالت فرزانه/ اردبیل
۲۰- «کسی در غسالخانه نبود»/ یاشار منوچهری/ پارسآباد
۲۱- «کفتر جَلد»/ حسین مجاهد/ قم
فراخوان شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی دی ۱۴۰۴ با نگاهی معطوف بر هویت دینی ملیِ ساکنان ایران زمین، به منظور ارج نهادن و بزرگداشت فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و جایگاه ویژه امام رضا (ع) در نزد ایرانیان و شیعیان، برای تولید فیلم کوتاه هنری ارزشمند، منتشر شد.
این جشنواره به دبیری بهروز شعیبی در سال جاری برگزار خواهد شد.
