به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، از سوی علیرضا رضاداد، فرهاد توحیدی و حسین مهکام هیئت ‌انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، اسامی ایده‌های پذیرفته‌شده این دوره و نویسندگان آثار به شرح زیر اعلام شد:

۱- «آب انبار»/ الهام صادقی/ گلدشت

۲- «امانت»/ سیدمهدی حجازی دهاقانی/ اصفهان

۳- «انتخاب امین»/ محسن مجیدپور/ تهران

۴- «بر دوش کشیدن»/ زهرا قاسمی/ کرمانشاه

۵- «بی‌خوابی»/ مهدی سرگل زایی/ مشهد

۶- «پلاک هشت»/ سیدمحمدهادی طباطبایی/ قم

۷- «پیرمرد روی تپه»/ الهام صادقی/ گلدشت

۸-«تنگنا»/ فرزانه منصوری/ کرج

۹- «جواز»/ ساره گل باز/ تهران

۱۰- «دختری به اسم مارال»/ امیرحسین حاجی هاشمی/ تهران

۱۱- «در این مسیر نور»/ سعید چمنی/ زاهدان

۱۲- «سهم راه»/ نرگس رحیمی/ اردبیل

۱۳- «شاخ»/ سیروس همتی و غلامرضا محمدزاده/ تهران

۱۴- «شکار»/ مهدی سرگل زایی/ مشهد

۱۵- «شماره ۱۴۷»/ مراد نظری/ قم

۱۶- «عبور»/ بهجت داودی/ مشهد

۱۷- «غریب‌خانه»/ امیرمحمد نکوئی/ تربت جام

۱۸-«کبوتر نامه‌بر»/ مهیار عباسی/ رشت

۱۹- «کبوتران چاهی»/ عدالت فرزانه/ اردبیل

۲۰- «کسی در غسالخانه نبود»/ یاشار منوچهری/ پارس‌آباد

۲۱- «کفتر جَلد»/ حسین مجاهد/ قم

فراخوان شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی دی ۱۴۰۴ با نگاهی معطوف بر هویت دینی ملیِ ساکنان ایران زمین، به منظور ارج نهادن و بزرگداشت فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و جایگاه ویژه امام‌ رضا (ع) در نزد ایرانیان و شیعیان، برای تولید فیلم کوتاه هنری ارزشمند، منتشر شد.

این جشنواره به دبیری بهروز شعیبی در سال جاری برگزار خواهد شد.