به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)، دومین سالگرد شهادت خادم‌الرضا(ع) شهید جمهور آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت و بزرگداشت دهه امامت و ولایت با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار گیلان ظهر یکشنبه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری در این نشست با اشاره به تشکیل ستادهای مناسبت‌های پیش‌رو، گفت: اولین نشست هماهنگی استانی، ۱۹ اردیبهشت برگزار شد و ۱۸۶ مصوبه برای اجرا به نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با بیان اینکه امام خمینی(ره) با بهره‌مندی از آموزه‌های دین مبین اسلام و ایجاد وحدت بین آحاد ملت ایران، رژیم ۲۵۰۰ ساله ستم‌شاهی را سرنگون کرد، افزود: معمار کبیر انقلاب اسلامی به مظلومان و مستضعفان جهان ثابت کرد که با اتحاد می‌توان در برابر استکبار جهان ایستاد و سرنوشت خود را به دست گرفت.

وی با اشاره به شخصیت ممتاز و سیره پیامبرگونه امام خمینی(ره)، تصریح کرد: علی‌رغم گذشت سی‌وهفت سال از ارتحال جانسوز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، همچنان برخی از ابعاد برجسته شخصیت این مرجع عالیقدر جهان تشیع برای جهانیان به‌ویژه نسل جوان ما ناشناخته مانده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری به همزمانی سالگرد معمار کبیر انقلاب اسلامی با دهه امامت و ولایت اشاره کرد و افزود: از این فرصت مغتنم به منظور تبیین اندیشه‌های متعالی امامین انقلاب اسلامی بهره‌مند خواهیم شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان از برگزاری مراسم محوری سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) خبر داد و گفت: این مراسم ساعت ۱۰ صبح پنج‌شنبه ۱۴ خرداد با سخنرانی یکی از شخصیت‌های برجسته ملی در مصلی امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد دومین سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت در استان گیلان، اظهار کرد: شخصیت والا و مردمی شهید جمهور سبب محبوبیت کم‌نظیر این شهید گرانقدر نزد آحاد جامعه شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با برشمردن برخی ویژگی‌های بارز شخصیتی و مدیریتی آیت‌الله رئیسی، تصریح کرد: تجلیل و قدردانی از رئیس جمهور شهید ایران و شهدای خدمت سبب ترویج روحیه انقلابی و جهادی در جامعه خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی، الگو و اسوه مدیران تراز انقلاب اسلامی است، بیان کرد: شهدای خدمت، صادقانه خدمت کردند و خالصانه جان خود را در راه پیشرفت و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فدا نمودند.

وی از برگزاری مراسم محوری دومین سالگرد شهادت خادم‌الرضا شهید جمهور آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت در استان گیلان خبر داد و افزود: این مراسم ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت با سخنرانی دکتر محمد دهقان (معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم) در مصلی امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار می‌گردد.