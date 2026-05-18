رمز پیروزی ایران در میدان و دیپلماسی، حفظ وحدت ملی است

جلیل جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی میان مردم، مسئولان و جریان‌های سیاسی، گفت: همدلی و انسجام میان مردم، مسئولان و جریان‌های مختلف سیاسی ضرورتی انکارناپذیر است و همگی باید در این مسیر همراه باشند.

وی افزود: در ساختار نظام، مسئولیت‌ها بر اساس ضوابط و شرایط مشخص تعیین می‌شود و لازم است، تمامی جریان‌ها در چارچوب این قواعد، به انسجام ملی کمک کنند تا کشور در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در میدان و دیپلماسی، موفق عمل کند.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرماندهان، نخبگان و سایر شهدای اخیر، از جمله شهدای دانش‌آموز میناب، تاکید کرد: به‌یقین این ایثارگری‌ها نشان‌دهنده عمق مقاومت و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های خود است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس نهم اظهار کرد: اگرچه جنگی نابرابر و ناجوانمردانه از سوی دشمنان علیه ایران تحمیل شد، اما با رشادت نیروهای مسلح از جمله سپاه و ارتش، این تهدید به فرصتی برای نمایش اقتدار کشور تبدیل شد.

وی بیان کرد: ایستادگی نیروهای مسلح سبب شد دشمنی که خود را قدرت برتر می‌دانست، با شکست مواجه شود و این موضوع سربلندی ایران در عرصه بین‌المللی را به همراه داشت.

جعفری با بیان اینکه مردم از ابتدای این شرایط، با حضور و حمایت خود در صحنه، پشتیبان نیروهای مسلح و تصمیم‌گیران کشور بودند، تاکید کرد: در کنار میدان، موضوع مذاکره نیز مطرح بوده و خواهد بود و در این مسیر، همراهی مردم با تیم‌های تصمیم‌گیر و مذاکره‌کننده اهمیت بسیاری دارد.

وی اظهار کرد: رمز پیروزی در برابر دشمن، حفظ وحدت، انسجام و همدلی میان مردم، نیروهای مسلح و مسئولان است و اگر این انسجام حفظ شود، بی‌تردید مسیر موفقیت ادامه خواهد یافت. همچنین ایران می‌تواند به دستاوردهای بزرگ‌تری در آینده دست پیدا کرده و جایگاه خود را در جهان بیش از پیش تثبیت کند.