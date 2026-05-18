سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به زیاده‌خواهی آمریکا در پاسخ به خواسته‌های ایران واکنش نشان داد و گفت: من حقیقتاً در رابطه با منطق مذاکره با آمریکا بحث دارم. ما اصلاً چرا با آمریکایی‌ها مذاکره می‌کنیم؟

وی ادامه داد: اگر ما درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز صحبت می‌کنیم، این موضوع بین ما و عمان و حداکثر پنج یا شش کشور دیگر در این منطقه است و به آمریکا هیچ ارتباطی ندارد.

قاضی‌زاده هاشمی افزود: همچنین زمانی که ما درباره رژیم حقوقی دریای خزر بحث می‌کنیم، طبیعی است که باید با کشورهای اطراف دریای خزر صحبت کنیم و دلیلی ندارد که آمریکایی‌ها به این مباحث ورود کنند.

معاون رئیس‌جمهور در دولت شهید رئیسی با تاکید بر اینکه دلیلی ندارد با آمریکا مذاکره کنیم، تصریح کرد: در این زمینه دو حالت وجود دارد؛ اگر عده‌ای معتقد باشند که آمریکا به عنوان امپریالیسم فعلی جهان است، در این صورت مذاکره با آنان بی‌معناست، زیرا ماهیت امپریالیسم، نفی استقلال کشورهاست و آن‌ها نمی‌خواهند کشورها مستقل باشند. بنابراین، حتی اگر یک شرط هم برای مذاکرات بگذاریم، آن‌ها قبول نمی‌کنند و بازی درمی‌آورند، همان‌طور که در سال‌های گذشته بارها این کار را کرده‌اند.

وی بیان کرد: از سوی دیگر، اگر آمریکا به عنوان یک کشور غیرامپریالیستی هم در نظر گرفته شود، باز هم مذاکره با آن‌ها بی‌معناست، زیرا آن‌ها دوازده هزار کیلومتر آن‌طرف‌تر از ما هستند؛ ما بر سر چه موضوعی باید با آن‌ها صحبت و مذاکره کنیم؟ بنابراین، در هر دو حالت، من مذاکره با آمریکایی‌ها را بی‌معنا می‌دانم.