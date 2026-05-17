فراخوان سیمافیلم برای بعثت هنرمندان در لبیک به پیام رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز سیما فیلم، در پی لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب در روز بزرگداشت فردوسی سیمافیلم فراخوانی را برای هنرمندان ابلاغ کرد.

در این فراخوان آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

قلم تقدیر این‌گونه آمد که با شهادت امام شهیدمان حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، شاهد وعده‌ صادق بعثت امت باشیم؛ وعده‌ای که قائد عظیم‌الشأنِ شهید، اذانِ آماده‌باش آن را پیش‌تر به گوش جان مردم اقامه کرده بود تا در فراز تاریخ‌سازِ زمان و زمانه‌ حاکمیت حق، برای اقامه‌ رسالتی عظیم قیام کنند و کار را تمام کنند.

پیام رهبر رشید و مرشد انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، سرمشق عریق و بلیغی است بر عهد و عهده‌ اهل فرهنگ و ادب و هنر تا برخیزند و حکمت فردوسی‌نشان را به صحنه آورند و حماسه‌ بعثت الهی دفاع مقدس سوم را برای حال ما و آیندگان، به سمع و بصر و بصیرت برسانند و شاهنامه‌ای ماندگار بسرایند؛ شاهنامه‌ امام و امتی قرآنی و سلحشور که با گنجینه‌ نبویِ «حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الْایمانِ»، برای ایمان و ایران به میدان آمدند و ضحّاک‌وَشانِ متجاوز را در دماوندِ اراده‌ خود به تسخیر آوردند.

«مرکز سیمافیلم» در لبیک به ندای حکیمانه و مجاهدانه‌ مقام شامخ ولایت که حقیقتِ همه‌ فرهنگ و تاریخ عزیز ماست، از عموم هنرمندان عرصه‌ تولیدات نمایشی دعوت می‌کند تا حماسی‌ترین روایت‌های خود درباره‌ اندیشه و عمل ملتِ مبعوثِ ایران در روزهای شکوهمند بعثت را با زیور هنر ماندگار کنند. امروز بهره‌مندی از بنان و بیان حکمای فرهنگ و ادب و هنر در قالب فعالیت‌های رسانه‌ای و تولید مجموعه‌های نمایشی سیمای جمهوری اسلامی، مجلای مقاومت غیورانه برای پاسداری از استقلال تمدنی در برابر تهاجم دیوسیرتان و شیاطین جهان و طی مراحل باقی‌مانده تا پیروزی نهایی است که وصف این تکلیف بزرگ در پیام رهبر حکیم انقلاب آمده است.

إن شاءالله آفاق اندیشه و قلم شریف هنرمندان و طبع لطیفِ‌شان، با الطاف «حکیم سخن در زبان آفرین»، به پردازش و نگارشِ روایت خیزش عظیم ملت و افراشتن نشانه‌های درخشان دیگری در قلبِ زمین و آسمان ایران و ایمان توفیق یابند و بعثت هنر و هنرمندان را در جوار بعثت مردم به میدان آورند که إنّ ربّی قَریبٌ مُجیب.»