۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

توقیف محموله ۳۵ تنی برنج و چای فاقد مجوز در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه از کشف ۲۰ تن چای و ۱۵ تن برنج فاقد مجوز به ارزش ۲۴ میلیارد ریال در شهر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری اظهار داشت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر نگهداری مقدار زیادی مواد خوراکی فاقد مجوز در شهر کرمانشاه رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر شده و پس از هماهنگی های لازم نسبت به انجام بازرسی اقدام کردند.

سرهنگ منصوری تصریح کرد: در جریان بازرسی های صورت گرفته ۲۰ تن چای و ۱۵ تن برنج فاقد مجوز به ارزش ۲۴ میلیارد ریال کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان در پایان از تشکیل پرونده ای در این راستا خبر داد و گفت: موضوع تحت بررسی قرار دارد.

کد مطلب 6832755

