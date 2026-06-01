۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

کشف ۱۰ تن چوب فاقد مجوز در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۱۰ تن چوب فاقد مجوز به ارزش ۳ میلیارد ریال در شهر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی در سطح شهر کرمانشاه به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و انجام بازرسی‌های لازم، مأموران موفق به کشف ۱۰ تن چوب فاقد مجوز حمل شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه با اشاره به ارزش محموله کشف‌شده تصریح کرد: کارشناسان ارزش چوب‌های کشف شده را حدود ۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

منصوری ادامه داد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و اقدامات قانونی لازم برای رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های تکمیلی درباره منشأ و نحوه جابه‌جایی این محموله همچنان ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

