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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

کشف محموله ۵۰ میلیارد ریالی روغن فاقد مجوز در کرمانشاه

کشف محموله ۵۰ میلیارد ریالی روغن فاقد مجوز در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه از کشف بیش از ۱۳ هزار لیتر روغن خودرو و مقادیر قابل توجهی ضدیخ و آب رادیاتور فاقد مجوز به ارزش ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری اظهار کرد: پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر نگهداری حجم قابل توجهی از اقلام مرتبط با سرویس و نگهداری خودرو در یک انبار، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات اولیه و کسب مجوزهای قانونی، بازرسی از محل مورد نظر را انجام دادند که در جریان آن مقادیر زیادی کالای فاقد مجوز کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این عملیات ۱۳ هزار و ۲۰۰ لیتر روغن خودرو، ۶۰۰ لیتر ضدیخ و ۳۶۰ لیتر آب رادیاتور که فاقد مدارک و مجوزهای لازم بودند، کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به ارزش ریالی اقلام کشف‌شده گفت: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد ارزش این محموله حدود ۵۰ میلیارد ریال است.

سرهنگ منصوری در پایان از دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده است.

کد مطلب 6855256

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