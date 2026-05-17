به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی موزهها و با هدف ترویج فرهنگ موزهگردی، بازدید از تعدادی از بناها و موزههای تحت پوشش ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد در روز ۲۸ اردیبهشت برای عموم مردم رایگان خواهد بود.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، علاقهمندان میتوانند در این روز از بناهای تاریخی شاخصی مانند خانه لاریها و زندان اسکندر در محله تاریخی فهادان یزد و همچنین نارینقلعه میبد بدون پرداخت هزینه بازدید کنند. علاوه بر این، موزههای مردمشناسی در شهرستانهای ابرکوه، بافق، اشکذر و مهریز نیز در این روز به صورت رایگان میزبان بازدیدکنندگان خواهند بود.
طبق اعلام ادارهکل میراث فرهنگی استان، ساعت بازدید از خانه لاریها، زندان اسکندر و نارینقلعه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ به صورت یکسره خواهد بود. موزههای مردمشناسی بافق، ابرکوه و اشکذر نیز از ساعت ۹ تا ۱۲ و موزه مردمشناسی مهریز واقع در باغ پهلوانپور از ساعت ۹ تا ۱۸ پذیرای علاقهمندان هستند.
همچنین در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت، مادران دارای سه فرزند و بیشتر میتوانند در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت نیز از این اماکن به صورت رایگان بازدید کنند.
در کنار این برنامه، تعدادی از موزههای مشارکتی و خصوصی استان نیز در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت با شرایط ویژه فعالیت خواهند داشت. در این میان بازدید از موزه اسناد و نسخ مهربان پولادی و موزه موقوفه کاظمینی در شهر یزد رایگان اعلام شده است.
همچنین موزههایی مانند کامبرین، پیشههای کهن، گنجینه ایثار و شهادت اردکان، مردمشناسی سپهری، پست و چاپار میبد، زیلو و سفال میبد، فرهنگ و هنر بافق و موزه تاریخ بهاباد با تخفیف ۵۰ درصدی پذیرای بازدیدکنندگان خواهند بود. موزه خودرو و شهابسنگ نیز با ارائه ۳۰ درصد تخفیف امکان بازدید برای علاقهمندان را فراهم کرده است.
اطلاعات مربوط به آدرس و ساعات فعالیت این مجموعهها برای دسترسی بهتر شهروندان در پایگاه اطلاعرسانی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد منتشر شده است.
