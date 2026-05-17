قم میزبان ۳۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی در هفته جوانی جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلطانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تجاوز اخیر دشمنان به کشورمان بار دیگر نشان داد ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی میکند و مردم در هر موقعیت و شرایطی برای انجام مسئولیت و دفاع از کشور آمادگی دارند.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته جوانی جمعیت و هفته ازدواج افزود: ادارهکل ورزش و جوانان استان قم برای این مناسبت، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی را در سطح استان تدارک دیده که اجرای بیش از ۳۰ برنامه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم ادامه داد: برگزاری جشن بزرگ «هلهله فرشتهها» در شب دوشنبه هفته جاری، جشنواره چندقلوها، اجرای جشنواره هنری «نسل امید» با محور جوانی جمعیت از سوی حوزه هنری استان و همچنین تجلیل از کارکنانی که در سال ۱۴۰۴ صاحب فرزند شدهاند، بخشی از برنامههای پیشبینی شده در این هفته به شمار میرود.
وی گفت: برگزاری نشستهای تخصصی و هماندیشی با حضور روانشناسان و فعالان حوزه آموزش، از دیگر برنامههای این هفته است و در این نشستها به موضوعات مرتبط با خانواده، جمعیت و مسائل اجتماعی پرداخته میشود.
سلطانی افزود: دوره دانشافزایی ویژه روانشناسان با موضوع آسیبهای تکفرزندی، برگزاری دورههای آموزشی برای مربیان فعال در عرصه جمعیت و همچنین تولید ۱۰ اثر رسانهای در قالب موشنگرافیک از دیگر اقداماتی است که در هفته جوانی جمعیت دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به بخش خدمات مشاورهای برنامههای این هفته بیان کرد: همزمان با این مناسبت، خدمات مشاوره رایگان در مراکز مشاوره ارائه میشود و چهار مرکز مشاوره نیز در استان افتتاح خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم اضافه کرد: مسابقات مجازی کتابخوانی، برگزاری پیادهروی خانوادگی و اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با محور نشاط اجتماعی در مناطق مختلف شهر و بهویژه در مواکب، از دیگر برنامههای تدارک دیده شده برای این ایام است.
وی همچنین به برگزاری نخستین ستاد ساماندهی امور جوانان در سال جاری اشاره کرد و گفت: نشست ستاد ساماندهی امور جوانان با محوریت ازدواج و جوانی جمعیت، روز چهارشنبه به ریاست استاندار قم برگزار میشود.
سلطانی ادامه داد: این ستاد پیش از این در شهرستانهای کهک و جعفرآباد نیز تشکیل شده و در کنار آن، کمیتهای تخصصی با موضوع ازدواج و جمعیت به ریاست مشاور امور بانوان استاندار ذیل ستاد ساماندهی امور جوانان فعالیت خود را آغاز کرده است.
قم - مدیرکل ورزش و جوانان استان قم از اجرای بیش از ۳۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و آموزشی همزمان با هفته جوانی جمعیت و هفته ازدواج در این استان خبر داد.
