به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان تبریز با محوریت هفته ازدواج روز یکشنبه با حضور داود گرشاسبی فرماندار تبریز، بهمن قلی‌پور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، ناصر قادری بخشدار باسمنج، جابر اسدی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، جابر اسدی با خیرمقدم به حاضران، دستور جلسه را تشریح کرد و گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز در حوزه جوانان، به‌ویژه برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته ازدواج و جمعیت ارائه داد.

فرماندار تبریز نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه مهم جوانان در جامعه اظهار کرد: توجه بیشتر به مسائل و شرایط جوانان و بهره‌گیری از ظرفیت علم و دانش که میراث بشریت است، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت جامعه باشد.

داود گرشاسبی با تأکید بر ضرورت پیگیری و حل مشکلات جوانان افزود: با توجه به حس تعلق و همبستگی موجود در میان مردم، با تعامل و همکاری میان دستگاه‌های مختلف می‌توان بخش قابل توجهی از دغدغه‌های جامعه به‌ویژه جوانان را برطرف کرد.

در ادامه جلسه، نمایندگان اداره ثبت احوال، شبکه بهداشت شهرستان تبریز، بانک کشاورزی و بانک ملی گزارشی از آمار مربوط به تولد، فوت، ازدواج، طلاق، تحویل مسکن و همچنین وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج ارائه کردند.

نماینده اداره راه و شهرسازی نیز در این نشست با اشاره به افزایش سقف وام ودیعه مسکن در سال جاری گفت: میزان این تسهیلات از ۲۱۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافته و مستأجران می‌توانند با ارائه اجاره‌نامه رسمی سال جدید از این تسهیلات برای کمک‌هزینه اجاره مسکن بهره‌مند شوند.

همچنین نماینده بانک ملی با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج در سال جاری اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ برای حدود ۳۶ هزار زوج تسهیلات ازدواج پرداخت شده است و دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند سطح خدمات و امکانات خود را متناسب با انتظارات مردم افزایش دهند تا رضایتمندی بیشتری در میان جوانان ایجاد شود.