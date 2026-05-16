به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور از تعویق در اجرای نحوه اعمال نظارت بر توزیع فرآورده‌های دامپزشکی وارداتی خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل هماهنگی‌های فنی، اجرایی و نظارتی مرتبط با استقرار سراسری و یکپارچه رویکرد جدید نظارتی اظهار کرد: با توجه به اهمیت ایجاد انسجام در فرآیندهای اجرایی و لزوم تدقیق فرآیندهای عملیاتی، اجرای این رویکرد تا زمان فراهم شدن بسترهای لازم و ابلاغ دستورالعمل‌های تکمیلی به تعویق افتاده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: این تصمیم با هدف ارتقای هماهنگی‌های اجرایی، جلوگیری از بروز هرگونه ابهام، تعارض یا اختلال در اعمال وظایف و اختیارات حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور اتخاذ شده است تا زمینه اجرای دقیق و یکپارچه سازوکار جدید نظارتی در سطح کشور فراهم شود.

وی تصریح کرد: تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های تکمیلی و اعلام رسمی زمان اجرای رویکرد جدید، کلیه فرآیندها، ضوابط، کنترل‌ها و رویه‌های مرتبط با نظارت بر توزیع فرآورده‌های دامپزشکی وارداتی مطابق ترتیبات و رویه‌های اجرایی جاری استمرار خواهد داشت.

رفیعی‌پور در پایان تأکید کرد: ادارات کل دامپزشکی استان‌ها موظفند اقدامات نظارتی، کنترلی و اجرایی مرتبط با این حوزه را مطابق ضوابط و مقررات مربوطه به‌طور کامل و دقیق اعمال کنند و در موارد ابهام، نظر دفتر تخصصی دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور ملاک عمل خواهد بود.