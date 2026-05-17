به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در استانداری سمنان با اشاره به اهمیت این طرح ملی بیان کرد: پزشک خانواده از برنامه‌های مهم نظام سلامت کشور است که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته و نباید در روند اجرا با توقف یا تغییر مسیرهای مقطعی مواجه شود.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار اجرای طرح افزود: در نظام جمهوری اسلامی نباید با بروز مشکلات اجرایی مسیر طرح‌ها تغییر کند، بلکه باید با صبر و پیگیری، مسائل در همان مسیر حل و طرح به‌صورت کامل اجرایی شود.

استاندار سمنان با اشاره به لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی، بیمه‌ها و فرمانداری‌ها تصریح کرد: اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری همه‌جانبه و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مرتبط است تا خدمات سلامت به‌صورت یکپارچه به مردم ارائه شود.

کولیوند با بیان اینکه اطلاع‌رسانی صحیح نقش مهمی در پذیرش اجتماعی طرح دارد گفت: باید به مردم به‌صورت دقیق اطلاع داده شود که اجرای پزشک خانواده موجب کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها و ارتقای کیفیت خدمات سلامت خواهد شد و این موضوع باید از طریق رسانه‌ها به‌درستی تبیین شود.

کولیوند با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار حل اختلاف در اجرای طرح گفت: لازم است کمیته‌ای مشترک با حضور دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری‌ها و بیمه‌ها تشکیل شود تا در صورت بروز هرگونه مشکل، تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ انجام گیرد و مردم درگیر بروکراسی نشوند.

وی همچنین بر اجرای مرحله‌ای طرح در شهرستان‌های استان تأکید کرد و گفت: اجرای پزشک خانواده در شهرستان‌هایی مانند مهدی‌شهر و شاهرود باید به‌صورت تدریجی و همراه با رفع اشکالات احتمالی دنبال شود تا تجربه اجرای آن کامل و قابل تعمیم باشد.

استاندار سمنان با اشاره به نقش زیرساخت‌های الکترونیکی در موفقیت طرح اظهار داشت: پایه پزشک خانواده بر بستر سامانه‌های الکترونیکی و تبادل دقیق اطلاعات است و دستگاه‌های اجرایی موظفند در تکمیل این زیرساخت‌ها همکاری لازم را داشته باشند تا خدمات به‌صورت شفاف و یکپارچه ارائه شود.