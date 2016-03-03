نظام جامع سلامت استان سمنان تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد رضا میرزائی در ششمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان سمنان در محل سالن مدیریت بحران استانداری با تاکید بر تدوین نظام جامع سلامت استان خواستار حل موانع و مشکلات برای اجرایی شدن این طرح شد، و افزود: هم افزایی و همسویی دستگاه های اجرایی و همچنین همکاری و تعامل مردم در امر تحقق اهداف بهداشت و سلامت ضروری است.

وی گفت: همه باید در شرایط فعلی که کشور در امنیت و آرامش همه جانبه چه به لحاظ اقتصادی در مرحله پسا برجام قرار دارد نسبت به مسائل سلامت و بهداشت و درمان نیز در امنیت قرار گیرد و همه باید در ان راستا تلاش کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز در این نشست بر ضرورت اجرای برنامه های مدون و همه جانبه برای ارتقای سلامت مردم استان تاکید کرد.

مهدی شادنوش خواستار مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی در اجرای طرح صدور پرونده سلامت برای هر یک از کارکنان شد و گفت: اجرای این طرح از سال گذشته آغاز و تاکنون به طور کامل در دانشگاه علوم پزشکی اجرایی شده است.

وی میزان مراجعه بانوان نزد پزشکان را هشت برابر بیشتر از آقایان اعلام و اضافه کرد: باید مردان نیز برای مراجعه به پزشک در زمان بیماری ترغیب شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان هم در این نشست خاطرنشان کرد: توجه به عوامل اجتماعی می تواند نقش موثری در توسعه سلامت جامعه داشته باشد.

جعفر جندقی خواستار اجرای طرح سفیر سلامت در خانواده ها شد و یادآور شد: بر اساس اجرای این طرح به یکی از اعضای هر خانواده آموزش های بهداشتی لازم برای ارائه به سایر اعضای خانواده داده می شود.

وی با اشاره به بررسی های بهداشتی انجام شده در رابطه با کارخانه فروسیلیس استان سمنان گفت: این واحد آلاینده محیط زیست نیست.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در خاتمه با بیان اینکه گرد و غبار تولیدی و سیلیس کریستالی این کارخانه کمتر از حد مجاز است، افزود: سلامت کارکنان این واحد تولیدی نیز بر اساس بررسی های انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تایید شده است.