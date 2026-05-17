رونمایی از لوح ثبتی معجزه الهی دشت مهیار؛ گامی تازه در ثبت میراث مقاوم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فتحیان ظهر یکشنبه در نشست برنامهریزی مراسم بزرگداشت سوم خرداد و رونمایی از لوح ثبتی معجزه الهی دشت مهیار با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام، با اشاره به حدیثی از این امام همام اظهار کرد: در معارف دینی تأکید شده است که مؤمن برای پیمودن مسیر حق نیازمند توفیق الهی، توانایی پایبندی به مسیر صحیح و برخورداری از خصلتهایی است که او را از انحراف باز دارد و این آموزهها در میدانهای بزرگ تاریخی و اجتماعی نیز راهگشا است.
وی با اشاره به ماهیت پیچیده جنگهای معاصر افزود: جنگ در دوران کنونی صرفاً در میدان نظامی تعریف نمیشود، بلکه دارای ابعاد متعدد فرهنگی، اجتماعی، رسانهای و روانی است و کشوری موفق خواهد بود که در تمامی این عرصهها هوشمندانه عمل کند. بسیاری از حرکتهای اجتماعی و فرهنگی در واقع بخشی از تقویت قدرت ملی در برابر دشمن محسوب میشوند و نقش مؤثری در روند موفقیت یک کشور در میدانهای مختلف دارند.
جانشین فرمانده سپاه صاحبالزمان(عج) ادامه داد: حضور مردم در صحنههای اجتماعی، آیینهای بزرگداشت و یادآوری حماسههای ملی تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه بخشی از تقویت توان راهبردی کشور به شمار میرود. همانگونه که ارتقای توان دفاعی، افزایش دقت تجهیزات یا تقویت سامانههای پدافندی موجب افزایش قدرت بازدارندگی میشود، حضور و انسجام اجتماعی نیز به عنوان یک مؤلفه مهم قدرت ملی عمل میکند.
وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای دشمن ایجاد آشفتگی در داخل کشورها است، اظهار کرد: در برابر این راهبرد، مهمترین عامل بازدارنده انسجام ملی، حضور مردم و نمایش اقتدار اجتماعی است. از این منظر، بزرگداشت حماسههای دفاع مقدس و روایت آن برای نسلهای جدید نه تنها یک فعالیت فرهنگی بلکه اقدامی در راستای تقویت جبهه مقاومت به شمار میرود.
فتحیان با تأکید بر جایگاه دفاع مقدس در شکلدهی به هویت ملی ایران گفت: دفاع مقدس یکی از بزرگترین مؤلفههای قدرت ملت ایران است؛ تجربهای گرانبها که با فداکاری و ایثار بیش از ۲۴۰ هزار شهید به دست آمده و امروز به عنوان سرمایهای راهبردی در اختیار کشور قرار دارد. تجربههای ارزشمند رزمندگان در نبردهای نامتقارن در دوران جنگ تحمیلی، امروز به الگویی پیشرفته در حوزههای مختلف دفاعی و امنیتی تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: ملت ایران در سختترین شرایط نشان داده است که برای دفاع از سرزمین و ارزشهای خود با تمام وجود وارد میدان میشود و همین روحیه ایثار و همبستگی یکی از مهمترین تفاوتهای جامعه ایران با بسیاری از کشورهای دیگر است.
جانشین فرمانده سپاه صاحبالزمان(عج) در ادامه با اشاره به جایگاه سوم خرداد در تاریخ معاصر کشور اظهار کرد: سوم خرداد نماد تولد هویت واقعی ملت ایران در عرصه مقاومت است. در این روز ملت ایران نشان داد که با اتکا به ایمان، خودباوری و وحدت میتواند در برابر اراده قدرتهای جهانی ایستادگی کند و پیروز شود.
وی افزود: آزادسازی خرمشهر یکی از جلوههای آشکار امداد الهی در تاریخ دفاع مقدس بود و روایتهای متعدد از میدان نبرد نشان میدهد که چگونه ایمان رزمندگان و اراده ملت ایران معادلات نظامی را تغییر داد.
فتحیان با اشاره به حادثه دشت مهیار در استان اصفهان نیز اظهار کرد: در سالهای اخیر نیز جلوههایی از عنایت الهی در صحنههای مختلف مشاهده شده که حادثه دشت مهیار یکی از نمونههای قابل توجه آن است و این رویداد اکنون به عنوان یک میراث ارزشمند در حوزه مقاومت به ثبت رسیده است.
وی رونمایی از لوح ثبتی معجزه الهی دشت مهیار را اقدامی مهم در مسیر ثبت و معرفی این رویداد دانست و گفت: ثبت چنین وقایعی در حافظه تاریخی و فرهنگی کشور میتواند زمینه شکلگیری مسیرهای جدید گردشگری مقاومت را فراهم کند و نسلهای آینده را با ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و مقاومت آشنا سازد.
جانشین فرمانده سپاه صاحبالزمان(عج) با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه برنامههای سوم خرداد در استان اصفهان بیان کرد: اصفهان به عنوان سرزمین رزمندگان و فاتحان دفاع مقدس جایگاه ویژهای در تاریخ مقاومت دارد و به همین دلیل لازم است برنامههای بزرگداشت سوم خرداد در این استان با شکوه و کیفیتی درخور برگزار شود.
وی تصریح کرد: برنامههای پیشبینی شده در دو بخش طراحی شده است؛ بخش نخست برگزاری آیینهای مردمی و بزرگداشت سوم خرداد در میادین و فضاهای شهری است تا فضای عمومی شهر به صحنه روایت حماسه آزادسازی خرمشهر تبدیل شود و مردم به ویژه نسل جوان با خاطرات و روایتهای رزمندگان آشنا شوند.
فتحیان ادامه داد: بخش دوم برنامهها به بزرگداشت حادثه دشت مهیار و معرفی آن به عنوان یکی از جلوههای معاصر فرهنگ مقاومت اختصاص دارد که میتواند به عنوان یک ظرفیت فرهنگی و گردشگری در استان اصفهان معرفی شود.
وی با اشاره به نقش فرماندهان اصفهانی در آزادسازی خرمشهر گفت: استان اصفهان همواره به عنوان سرزمین فاتحان شناخته شده و نام فرماندهان بزرگی همچون شهید حسین خرازی و شهید احمد کاظمی با حماسه آزادسازی خرمشهر گره خورده است. این پیشینه تاریخی، ظرفیت مهمی برای توسعه گردشگری مقاومت و معرفی نقش اصفهان در تاریخ دفاع مقدس به شمار میرود.
جانشین فرمانده سپاه صاحبالزمان(عج) در پایان از همکاری دستگاههای اجرایی استان برای برگزاری این برنامهها قدردانی کرد و اظهار کرد: با همافزایی استانداری، صدا و سیما، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاهها میتوان برنامهای فاخر و اثرگذار برگزار کرد تا ضمن پاسداشت حماسه سوم خرداد، ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری مقاومت در استان اصفهان نیز بیش از پیش معرفی شود.
