۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

کشف ۵.۵ تن کود شیمیایی قاچاق در بابل

بابل - فرمانده انتظامی بابل از کشف ۵ هزار و ۵۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی اوره قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری و توزیع غیرقانونی کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع رسمی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی و پاسگاه لاله آباد شهرستان بابل قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، محل نگهداری این محموله را شناسایی کردند و پس از هماهنگی‌های قضائی و بازرسی از انبار مورد نظر، موفق به کشف ۵ هزار و ۵۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی اوره شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در همین رابطه یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ عزیزی با تأکید بر اینکه احتکار و عرضه خارج از شبکه نهاده‌های کشاورزی موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق کشاورزان می‌شود، از شهروندان و کشاورزان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه احتکار و توزیع غیرمجاز کالا، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.

کد مطلب 6832905

