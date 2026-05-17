معصومه صفری اوریمی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: از سطح نشاکاری شده، ۶ هزار و ۶۵ هکتار به کشت ارقام محلی اختصاص دارد که به دلیل کیفیت بالا و عطر و طعم مطلوب، همواره مورد استقبال کشاورزان و مصرفکنندگان قرار میگیرد. همچنین یک هزار و ۵۲۲ هکتار از اراضی به کشت ارقام پرمحصول اختصاص یافته است که نقش مهمی در افزایش تولید و تأمین نیاز بازار دارد.
وی با اشاره به توسعه مکانیزاسیون در کشت برنج اظهار داشت: از مجموع سطح نشاکاری شده، ۶ هزار و ۴۱۷ هکتار به صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاههای نشاکار انجام شده و یک هزار و ۱۷۰ هکتار نیز به روش سنتی کشت شده است. توسعه کشت مکانیزه یکی از مهمترین عوامل در افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، صرفهجویی در مصرف آب و تسریع در عملیات کشاورزی محسوب میشود.
تخلف کمفروشی در دو نانوایی قائمشهر
صفری اوریمی اظهار داشت: در راستای نظارت بر نحوه عرضه نان و صیانت از حقوق شهروندان، گشت مشترکی با حضور بازرسان اداره غله، شبکه بهداشت و مدیریت جهاد کشاورزی در سطح شهرستان قائمشهر برگزار شد.
وی افزود: در این بازدیدها که از هشت واحد خبازی به عمل آمد، مواردی همچون وزن چانه نان، میزان موجودی و نحوه مصرف آرد، رعایت ساعات کاری مصوب، نصب تابلو قیمت، کیفیت پخت و رعایت اصول بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. در دو واحد خبازی تخلف کمفروشی محرز شد و پرونده آنها برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی گردید.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با تأکید بر تداوم نظارتهای مستمر، خاطرنشان کرد: هدف از این بازرسیها ارتقای کیفیت نان، جلوگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق مصرفکنندگان است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف در واحدهای نانوایی، مراتب را از طریق مراجع مربوطه اطلاعرسانی کنند.
