۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

نشاکاری ۹۰ درصد شالیزارهای قائم‌شهر

قائمشهر- مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از انجام نشاکاری در حدود ۹۰ درصد از شالیزارهای این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون ۷ هزار و ۵۸۷ هکتار از اراضی شالیزاری زیر کشت برنج رفت.

معصومه صفری اوریمی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: از سطح نشاکاری شده، ۶ هزار و ۶۵ هکتار به کشت ارقام محلی اختصاص دارد که به دلیل کیفیت بالا و عطر و طعم مطلوب، همواره مورد استقبال کشاورزان و مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. همچنین یک هزار و ۵۲۲ هکتار از اراضی به کشت ارقام پرمحصول اختصاص یافته است که نقش مهمی در افزایش تولید و تأمین نیاز بازار دارد.

وی با اشاره به توسعه مکانیزاسیون در کشت برنج اظهار داشت: از مجموع سطح نشاکاری شده، ۶ هزار و ۴۱۷ هکتار به صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه‌های نشاکار انجام شده و یک هزار و ۱۷۰ هکتار نیز به روش سنتی کشت شده است. توسعه کشت مکانیزه یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، صرفه‌جویی در مصرف آب و تسریع در عملیات کشاورزی محسوب می‌شود.

تخلف کم‌فروشی در دو نانوایی قائم‌شهر

صفری اوریمی اظهار داشت: در راستای نظارت بر نحوه عرضه نان و صیانت از حقوق شهروندان، گشت مشترکی با حضور بازرسان اداره غله، شبکه بهداشت و مدیریت جهاد کشاورزی در سطح شهرستان قائم‌شهر برگزار شد.

وی افزود: در این بازدیدها که از هشت واحد خبازی به عمل آمد، مواردی همچون وزن چانه نان، میزان موجودی و نحوه مصرف آرد، رعایت ساعات کاری مصوب، نصب تابلو قیمت، کیفیت پخت و رعایت اصول بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. در دو واحد خبازی تخلف کم‌فروشی محرز شد و پرونده آنها برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی گردید.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با تأکید بر تداوم نظارت‌های مستمر، خاطرنشان کرد: هدف از این بازرسی‌ها ارتقای کیفیت نان، جلوگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف در واحدهای نانوایی، مراتب را از طریق مراجع مربوطه اطلاع‌رسانی کنند.

کد مطلب 6832914

