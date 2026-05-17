کولیوند عضو افتخاری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، محمدرضا پازندمهر رئیس فدراسیون، عصر امروز با حضور در دفتر مرکزی جمعیت هلال‌احمر با پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار، پازندمهر ضمن ابراز همدردی و تسلیت به مناسبت درگذشت والده دکتر کولیوند گزارشی از وضعیت جامعه ورزشکاران رشته‌های موتورسواری و اتومبیلرانی و علاقه‌مندی آنان به همکاری با جمعیت هلال‌احمر در برنامه‌های فرهنگی، امدادی و آموزشی ارائه کرد.

در ادامه، دو طرف با تأکید بر اشتراکات میان مأموریت‌های فدراسیون و هلال‌احمر، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه‌های آموزش امداد و نجات ویژه موتورسواران، اجرای مانورهای مشترک در جاده‌ها، ارتقای ایمنی در مسابقات و ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان ورزشکاران را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مردمی و داوطلبانه موجود در این فدراسیون، آمادگی جامعه ورزش‌های موتوری کشور را برای مشارکت در برنامه‌های داوطلبانه هلال‌احمر اعلام کرد.



در جریان این دیدار، دو طرف با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه ورزش‌های موتوری و فعالیت‌های امدادی، بر گسترش تعاملات مشترک تأکید کردند و برای امضای تفاهم‌نامه همکاری میان فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه برنامه‌های آموزشی، ارتقای فرهنگ ایمنی و بهره‌گیری از توان داوطلبانه ورزشکاران در مأموریت‌های امدادی اعلام آمادگی کردند.



در پایان این دیدار، پازندمهر به پاس قدردانی از تلاش‌ها و همراهی دکتر کولیوند در حوزه ترویج فرهنگ ایمنی و امدادرسانی، کارت عضویت افتخاری فدراسیون و یک کلاه ایمنی نمادین را به وی اهدا کرد.