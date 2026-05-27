به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رایزنیهای راهبردی هیئت عالیرتبه جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در ژنو، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر با مدیر بخش بشردوستانه جهانی و مدیر زنجیره تأمین فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر دیدار و در خصوص بازسازی توان لجستیکی، امدادی و عملیاتی هلالاحمر ایران پس از خسارات ناشی از جنگ و تحریمها گفتگو کرد.
در این دیدار، مسئولان فدراسیون بینالمللی با اشاره به ظرفیت گسترده مراکز لجستیکی این فدراسیون در کشورهای مختلف جهان، آمادگی خود را برای حمایت عملیاتی از جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با محوریت تأمین اقلام امدادی، تجهیزات حیاتی و جبران بخشی از خسارات و استهلاک ناشی از شرایط جنگی و فشارهای تحریمی اعلام کردند. همچنین موضوع خرید اقلام و تجهیزات موردنیاز ایران در شرایط بحران و جنگ، بهصورت ویژه در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و طرفین درباره راهکارهای تسریع در تأمین تجهیزات امدادی، اسکان اضطراری، خودروهای نجات و تجهیزات پزشکی گفتگو کردند.
در ادامه این نشست، کولیوند با تشریح توانمندیهای صنعتی و تولیدی جمعیت هلالاحمر ایران، ظرفیتهای شرکت نساجی این جمعیت را بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای تولید اقلام امدادی منطقه معرفی کرد و بر توان تولید انبوه چادرهای امدادی، پتو، موکت، اقلام زیستی و تجهیزات اسکان اضطراری که در بحرانها، حوادث طبیعی و شرایط جنگی، نقشی حیاتی در نجات جان انسانها ایفا میکنند، تاکید کرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین با اشاره به کیفیت، تجربه و ظرفیت بالای تولید داخلی، خواستار توسعه همکاریهای مستقیم با فدراسیون جهانی شد.
کولیوند با بیان اینکه این پیشنهاد با استقبال جدی طرف مقابل همراه بود، تاکید کرد: مقرر شد که فدراسیون بینالمللی در قالب یک توافقنامه راهبردی، بخشی از خریدهای بینالمللی خود را از محصولات شرکتهای نساجی، دارویی و تجهیزات پزشکی هلالاحمر ایران انجام دهد. این توافق، نهتنها یک دستاورد اقتصادی و صنعتی برای هلالاحمر ایران محسوب میشود، بلکه نشانهای روشن از اعتماد نهادهای بینالمللی به توان تولیدی و استانداردهای انسانی جمهوری اسلامی ایران است و میتواند جایگاه هلالاحمر ایران را بهعنوان یکی از قطبهای تأمین تجهیزات امدادی و بشردوستانه در منطقه تثبیت کند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به یکی دیگر از دیگر محورهای این نشست با هدف نوسازی ناوگان امدادی هلالاحمر افزود: خرید مستقیم خودروهای امدادی و آمبولانس از شرکتهای اصلی و معتبر جهانی همچون تویوتا، نیسان و میتسوبیشی در این نشست، پیگیری و بر اساس توافقات صورتگرفته، فدراسیون بینالمللی متعهد شد مسیرهای حقوقی، مالی و اجرایی لازم را برای خرید مستقیم خودروهای امدادی، آمبولانسها و سایر تجهیزات تخصصی از کارخانههای اصلی فراهم کرده و زمینه دسترسی هلالاحمر ایران به تجهیزات استاندارد و بهروز جهانی را تسهیل کند.
کولیوند در پایان تاکید کرد: مذاکرات امروز، تنها یک نشست اداری نبود؛ بلکه تلاش برای بازسازی توان امدادی ایران، احیای زیرساختهای آسیبدیده و تقویت آمادگی ملی در برابر بحرانها و جنگها بود؛ حرکتی که میتواند آثار ماندگاری در ارتقای امنیت انسانی، افزایش توان پاسخگویی در حوادث و توسعه دیپلماسی بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران بر جای بگذارد. بیتردید ثمره این توافقات راهبردی در روزهای آینده، در ارتقای خدماترسانی به افراد آسیبدیده و نجات جان بیماران در مناطق بحرانزده نمایان خواهد شد.
