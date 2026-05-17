به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی عصر یکشنبه در مراسم غبارروبی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها که همزمان با روز روابط عمومی و با حضور جمعی از مدیران و مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان قم برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت امام محمدتقی(ع)، به تبیین بخشی از سیره علمی، تربیتی و اجتماعی آن امام همام پرداخت.



وی با اشاره به جایگاه ویژه امام جواد(ع) در تاریخ تشیع افزود: امام جواد علیه‌السلام نخستین امامی بودند که در سنین کودکی به مقام امامت رسیدند و با وجود سن کم، با علم الهی، مناظرات علمی و پاسخگویی به شبهات، جایگاه امامت را در جامعه اسلامی تثبیت کردند.



این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: امام جواد(ع) همانند برخی پیامبران الهی از جمله حضرت عیسی(ع) و حضرت یحیی(ع)، در دوران کودکی از موهبت الهی برخوردار بودند و توانستند در همان سنین اندک، هدایت امت اسلامی را برعهده بگیرند.



رفیعی با بیان اینکه امام هشتم(ع) در سفر به ایران، فرزند خویش را همراه نیاوردند، خاطرنشان کرد: امام جواد(ع) تنها سه سال پدر بزرگوار خود را دیدند و پس از شهادت امام رضا(ع)، در سنین کودکی عهده‌دار مسئولیت سنگین امامت شدند.



وی با اشاره به برخی ویژگی‌های خانوادگی امام جواد(ع) تصریح کرد: آن حضرت دارای پنج فرزند بودند که امام هادی(ع)، موسی مبرقع، حکیمه خاتون، فاطمه و خدیجه از جمله فرزندان ایشان به شمار می‌روند.



سخنران مذهبی همچنین با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: در میان امامزادگان، کمتر شخصیتی را می‌توان یافت که چهار امام معصوم(ع) به صورت ویژه مردم را به زیارت ایشان توصیه کرده باشند و این مسئله نشان‌دهنده عظمت و جایگاه ممتاز این بانوی بزرگوار در جهان تشیع است.



وی افزود: امام صادق(ع)، امام کاظم(ع)، امام رضا(ع) و امام جواد(ع) بر زیارت حضرت معصومه(س) تأکید کرده‌اند و این توصیه‌ها بیانگر مقام بلند معنوی کریمه اهل‌بیت(س) است.



رفیعی با اشاره به فرا رسیدن دهه نخست ماه ذی‌الحجه، این ایام را از فرصت‌های ارزشمند معنوی دانست و بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم به شب‌های این دهه قسم یاد کرده و این روزها سرشار از مناسبت‌های مهم دینی و مرتبط با موضوع ولایت و امامت است.



وی ادامه داد: از عید قربان تا روز مباهله، مناسبت‌های متعددی در تقویم اسلامی وجود دارد که هر یک بیانگر اهمیت مسئله ولایت و جایگاه اهل‌بیت(ع) در فرهنگ دینی است و لازم است این ایام بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.



استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز روابط عمومی، نقش فعالان این حوزه را در شرایط کنونی کشور مهم و اثرگذار توصیف کرد و گفت: امروز روابط عمومی‌ها در خط مقدم ارتباط میان مردم و دستگاه‌ها قرار دارند و می‌توانند با رفتار حرفه‌ای، اخلاق‌مداری و اطلاع‌رسانی صحیح، زمینه تقویت اعتماد عمومی را فراهم کنند.



وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: دشمنان تلاش می‌کنند با فشارهای اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و فضاسازی‌های روانی، جامعه را دچار ناامیدی کنند و در چنین فضایی، مسئولیت روابط عمومی‌ها در تبیین واقعیت‌ها و امیدآفرینی دوچندان است.



رفیعی تأکید کرد: روابط عمومی‌ها باید با حسن خلق، صداقت، امانتداری و پرهیز از تحریف مطالب، در مسیر جهاد تبیین حرکت کنند و جایگاه دستگاه‌های اجرایی را به درستی برای مردم تشریح کنند.



وی با نقل حدیثی از امام جواد(ع) درباره نشانه‌های کامل بودن ایمان گفت: اگر انسان در بخشش، خودداری، محبت و حتی بغض و نارضایتی، رضایت الهی را محور قرار دهد، ایمان او کامل خواهد شد.



این استاد حوزه علمیه قم همچنین صداقت و امانتداری را از مهم‌ترین اصول فعالیت رسانه‌ای و روابط عمومی دانست و خاطرنشان کرد: فعالان رسانه‌ای و روابط عمومی باید در نقل مطالب نهایت دقت را داشته باشند و سخنان افراد را به درستی و بدون دخل و تصرف منتقل کنند، چرا که این مسئله علاوه بر مسئولیت حرفه‌ای، دارای مسئولیت شرعی نیز است.