به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خیری عصر یکشنبه در آیینی که با هدف گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم رمضان در شهرستان بناب برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: هر اندازه که به شهدا ارزش بدهیم، در برابر فداکاریها و ایثار آنان همچنان کمکاری کردهایم.
وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از برخی تحلیلها درباره نتایج جنگها علیه ایران افزود: برخی مطرح میکنند که با وجود تقدیم جان هزاران شهید در جنگهای تحمیلی، چه عنوانی برای پیروزی وجود دارد و چرا دشمنان همچنان به حمله ادامه میدهند؛ در حالی که چنین تحلیلهایی نادرست است.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تصریح کرد: دشمنان ما یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی از دوران جنگ هشتساله دفاع مقدس تاکنون تمام توطئهها و برنامههای خود را علیه ایران به کار گرفتهاند، اما حضور و فداکاری شهدا در میدانهای نبرد تمام نقشههای آنان را نقش بر آب کرده است.
خیری با اشاره به نقش بیبدیل شهدا در استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: شهادت برازنده سیدالشهدا (ع) و الگوی مسیر ما است و شهدا نیز با تأسی از همین فرهنگ، با خون خود موجب تقویت نظام اسلامی شدند و امروز ایران در برابر آمریکا و اسرائیل با اقتدار ایستاده است.
وی ادامه داد: دشمنان تصور میکردند با تضعیف نظام میتوانند ایران را به زانو درآورند، اما شهدا نشان دادند که هیچ توطئهای در برابر اراده ملت ایران و رهبری که با خون پاک آنان گره خورده، پایدار نخواهد ماند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پایان با تأکید بر لزوم قدردانی از خانوادههای معظم شهدا خاطرنشان کرد: بدون تعارف، همه ما مدیون خون شهدا هستیم و وظیفه مسئولان و مردم است که با حفظ دستاوردهای انقلاب و پاسداری از ارزشهای اسلامی، راه این عزیزان را ادامه دهند.
این آیین با حضور گسترده مردم و مسئولان شهرستان بناب و با یادآوری رشادتهای شهدای جنگ تحمیلی سوم رمضان و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا برگزار و به پایان رسید.
