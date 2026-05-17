تنها راه برون رفت بهداشت خوزستان از مشکلات، افزایش سواد سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریفی عصر امروز یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت سومین روز هفته سلامت برگزار شد، بیان کرد: در حوزه بهداشت متولی بوده و تامین کننده نیستیم لذا تنها ۲۰ درصد در تامین سلامت نقش داریم .

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از چالش های بین دستگاهی است، گفت: بهداشت و درمان دیگر با پیشگیری و درمان جوابگو نیست که اگر مطالبه گری و آگاهی رسانی به خوبی صورت گیرد نمایندگان مجلس مصوبات و سهم خوبی برای این حوزه در نظر می گیرند در غیر اینصورت آسیب وارد می شود.

وی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد جمعیت خوزستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز هستند که یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در بخش روستایی و شهرهای زیر ۲۰ خانوار است و خدمات مختلف دریافت می کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به شعار محوری هفته سلامت «همه با هم برای سلامت در کنار علم بایستیم» تصریح کرد: اگر همه زیرساخت ها مهیا شود اما بیمه ها همکاری را به خوبی انجام ندهند همچنین زیرساخت های الکترونیک کیفیتی نداشته باشد مشارکت مردم کاهش داشته در نتیجه با مشکل مواجه خواهیم شد.

شریفی افزود: در کشورهای دیگر نظام ارجاع همزمان با سیستم آموزشی تغییر یافته است و در کشور ما درمان محوری بر بهداشت محوری ارجحیت دارد که باید این روند تغییر یابد. همچنین چنانچه قصد گام برداشتن در راستای آموزش و کمرنگ کردن رفتارهای غلط را داریم باید رسانه هایمان توانمند شوند که این اعتماد سازی را در بین مردم افزایش خواهد داد.

وی افزایش سواد سلامت را از اهداف برشمرد و گفت: افزایش سواد سلامت تنها راه برون رفت بهداشت خوزستان از مشکلات است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان به اقدامات صورت گرفته در جنگ رمضان اشاره و عنوان کرد: در این ایام قریب به ۷ هزار نیروی بهداشتی پای کار بوده به‌ گونه ای که حتی یک مورد اپیدمی منجر به پر شدن بیمارستان ها نداشتیم.

شریفی اضافه کرد: همچنین در جنگ رمضان حدود ۱۱۰ هزار مورد واکسیناسیون برای کودکان زیر ۶ سال انجام شد.

وی با بیان اینکه در این ایام دو هزار و ۵۰۰ مورد گزش سگ های بلاصاحب رخ داده است، گفت: با اقدامات صورت گرفته از جمله سرم تراپی و واکسیناسیون حتی یک‌ مورد مرگ ناشی از بیماری هاری نداشتیم؛ سال گذشته نیز ۲۱ هزار مورد حیوان گزیدگی داشتیم که لازم است دستگاه های مرتبط به ویژه شهرداری ها کنار ما باشند.

به گفته رئیس مرکز بهداشت خوزستان، در جنگ رمضان حدود ۹۵۸ درمان بیماران HIV مثبت درمان شدند و سه ماه دارو برای آن ها تامین شد که هیچ موردی با چالش مواجه نشد.

شریفی با اعلام اینکه برای حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر تداوم درمان بیمار سل صورت گرفته افزود: یک روز عقب افتادگی در درمان، شکست بیماری و احتمال انتقالی را به همراه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: همچنین در ایام جنگ۱۰۱ مورد مراقبت پشه آئدس داشتیم؛ ورود این بیماری به استان می تواند چالش بزرگی برای خوزستان باشد که لازم است همه دستگاه ها پای کار بیایند؛ نیش زدن پشه آئدس بروز تب دانگی، زیکا و کمر خمیده را به همراه دارد که ۱۱ هزار نقطه پرخطر در این خصوص شناسایی که ۴۰ درصد برطرف شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ بهداشت استان به همراه تیم فنی در ۲۴ شورای سلامت شرکت داشته ایم، افزوده: حدود ۲۰۰ مورد مصوبات شورای سلامت شهرستان ها بوده که به واسطه مداخله بهداشت و رده های بالای مدیریتی استان ۷۰ درصد مرتفع شده است.

شریفی گفت: در جنگ سه هزار و ۵۰۰ سندرم بیماری های مختلف شناسایی شد که با مداخله به موقع یک مورد هم راهی بیمارستان نشد.

وی به بازرسی اماکن تهیه و طبخ غذا اشاره کرد و ادامه داد: در این مدت ۶۲۶ مورد اماکن به دستگاه قضا معرفی شدند که تعطیلی ۲۵۰ مکان و معدوم سازی ۵۵ تن مواد غذایی را به همراه داشت.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به چالش آب، عنوان کرد: در جنگ رمضان با وجود اینکه برخی آزمایشگاه ها با مشکل مواجه بودند، ۵۶ هزار و ۷۲۱ کلرسنجی آب در انجام شد. همچنین حدود ۶ هزار و ۸۶ مورد نمونه میکروبی از آب صورت گرفت.

وی به هفته جوانی جمعیت اشاره و اظهار کرد: جوانی جمعیت مولفه قدرت، امنیت و توسعه است.اکنون کشور ماه در مرحله پنجره جمعیتی قرار دارد و اگر روند ادامه یابد در سال ۱۴۸۷ جمعیت کشور به ۳۰ میلیون خواهد رسید که نیمی سالمند هستند.

به گفته شریفی، ۲۴ مرکز نفس در استان تشکیل شد که ۶۰۰ مادر با هدف سقط جنین شناسایی و از این اقدام جلوگیری به عمل آمد.