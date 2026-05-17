صفایی بوشهری: ایران با اقتدار در برابر دشمنان ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در دیدار رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تأکید بر نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: این شورا به‌عنوان واسطه‌ای میان رهبری و مردم، نقشی اساسی در سازماندهی حضور مردمی و مقابله با توطئه‌های دشمنان ایفا می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذاران و فعالان این نهاد اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از زمان تأسیس منشأ خیرات و برکات فراوانی بوده و در تمامی مقاطع حساس انقلاب، حضوری اثرگذار داشته است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به دشمنی‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: هر حرکت الهی و انقلابی، دشمنان فراوانی خواهد داشت و انقلاب اسلامی نیز به دلیل ماهیت عدالت‌خواه، استکبارستیز و اسلامی خود همواره در معرض تهاجمات نرم و سخت دشمنان قرار داشته است.

وی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه، مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی فتنه‌ها و توطئه‌ها بوده است، تصریح کرد: در جنگ تحمیلی، فتنه‌های داخلی، اغتشاشات و پروژه‌های براندازی، آنچه موجب شکست دشمن شد حضور مردم در میدان و تبعیت از رهبری بود.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نقش مهمی در هدایت و سازماندهی این حضور مردمی دارد و راهپیمایی‌های بزرگ همچون ۲۲ بهمن در حقیقت یک رفراندوم غیررسمی برای نمایش وفاداری مردم به انقلاب، ولایت و آرمان‌های نظام اسلامی است.

وی با تأکید بر ضرورت استقلال این شورا خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید نهادی مستقل، انقلابی، ولایی و مردمی باقی بماند و از وابستگی به جریان‌ها و دستگاه‌های مختلف پرهیز کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین بر لزوم خودکفایی مالی این نهاد تأکید کرد و گفت: وابستگی مالی می‌تواند در اندیشه و مسیر حرکت مجموعه‌ها اثرگذار باشد، از این‌رو شورا باید ضمن استفاده از حمایت دستگاه‌ها، استقلال شخصیتی و مالی خود را حفظ کند.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آمریکا در تمامی اهداف خود علیه ایران شکست خورده و نتوانسته به اهدافی مانند براندازی، نابودی توان هسته‌ای و موشکی یا ایجاد تجزیه و اختلاف داخلی دست پیدا کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری تأکید کرد: امروز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی، حضور مردم در صحنه است و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مدیریت و تقویت این سرمایه اجتماعی نقش کلیدی دارد.

وی با توصیه به طراحی برنامه‌های متنوع، جذاب و هدفمند برای میدان‌های مردمی افزود: برنامه‌ها باید دارای عمق محتوایی، جاذبه، رویکرد ولایی و انقلابی باشند و از ظرفیت گروه‌های فرهنگی، سرود، خدمات مردمی و سخنرانان توانمند استفاده شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین بر جذب حداکثری مردم تأکید کرد و گفت: باید همه اقشار جامعه را جذب کرد و اجازه نداد نگاه‌های سلیقه‌ای موجب طرد افراد شود.

وی آینده جمهوری اسلامی ایران را امیدوارکننده توصیف کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در برابر دشمنان ایستاده و هرگونه تعرض دشمن با شکست مواجه خواهد شد.