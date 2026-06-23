امام جمعه بوشهر: سازمان تبلیغات در خط مقدم مقابله با جنگ فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر به مناسبت سالروز تأسیس این نهاد اظهار کرد: امام راحل با نگاه راهبردی خود این سازمان را برای صیانت از ارزشهای دینی و انقلابی پایهگذاری کرد و امروز نیز این مسیر با هدایت رهبر معظم انقلاب ادامه دارد.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه جهان معاصر با یک جنگ جهانی فرهنگی مواجه است، افزود: از قرن نوزدهم تاکنون جریانهایی همچون لیبرالیسم، مارکسیسم، سکولاریسم و اومانیسم با هدف دور کردن جوامع از دین و معنویت وارد میدان شدهاند و خسارتهای فراوانی به فرهنگ و هویت ملتها وارد کردهاند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شدت این تقابل فرهنگی افزایش یافت؛ زیرا انقلاب اسلامی توانست گفتمان دینمحوری و فرهنگ اسلامی را در سطح جهان مطرح کند و به همین دلیل دشمنان تمرکز ویژهای بر تهاجم فرهنگی علیه جمهوری اسلامی ایران دارند.
سازمان تبلیغات اسلامی از ارکان اصلی جبهه فرهنگی انقلاب
آیتالله صفایی بوشهری، سازمان تبلیغات اسلامی را یکی از ارکان اصلی جبهه فرهنگی انقلاب دانست و تصریح کرد: فعالیت شما تنها یک کار اداری نیست، بلکه دفاع مستمر از اسلام، انقلاب و هویت ایرانی ـ اسلامی در برابر هجمههای گسترده فرهنگی است.
وی با اشاره به سرمایهگذاری گسترده دشمنان در حوزه فرهنگ، بهویژه برای تأثیرگذاری بر کودکان و نوجوانان، خاطرنشان کرد: مقابله با این هجمه نیازمند جهاد فرهنگی، تشکیلات منسجم، برنامهریزی علمی، شناخت دقیق آسیبها و حضور فعال و مؤثر در عرصههای مختلف فرهنگی است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به دستاوردهای فرهنگی استان بوشهر در سالهای اخیر اظهار کرد: به برکت برنامهریزیهای مبتنی بر آمایش فرهنگی و تلاش فعالان فرهنگی، بوشهر امروز در بسیاری از شاخصهای فرهنگی کشور به عنوان یک استان الهامبخش شناخته میشود.
وی افزود: روحیه ولایتمداری، وحدت میان اقوام و مذاهب، آرامش اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی و حضور گسترده مردم در مناسبتهای دینی و انقلابی، از جمله ثمرات فعالیتهای فرهنگی گسترده در استان است.
آیتالله صفایی بوشهری تأکید کرد: فعالان سازمان تبلیغات اسلامی باید در اخلاص، دانشمحوری، نوآوری، روحیه جهادی، اخلاق انقلابی و تحولآفرینی پیشگام باشند و با شناخت روشها و ترفندهای جدید دشمن، آرایش فرهنگی متناسب با شرایط روز را طراحی کنند.
وی در پایان با تبریک سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، از تلاشهای مدیران، کارکنان، روحانیون، مبلغین و فعالان فرهنگی استان بوشهر قدردانی کرد و گفت: خدمات فرهنگی شما هم در پیشگاه خداوند متعال ثبت و ماندگار است و هم در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان سرمایهای ارزشمند برای نسلهای آینده باقی خواهد ماند.
آیتالله صفایی بوشهری گفت: سازمان تبلیغات اسلامی یکی از مهمترین جبهههای مقاومت فرهنگی کشور است و در خط مقدم مقابله با جنگ جهانی فرهنگی علیه اسلام و ایران قرار دارد.
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