خروج یک خارجی دیگر از لیست تیم فوتبال سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، جنگ تحمیلی دشمن متخاصم صهیونیستی - آمریکایی با تعلیق رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ همراه شد که در پی آن تعدادی از تیم های صنعتی با مشکل جدی تامین منابع مالی به دلیل آسیب های وارده در این جنگ روبرو شوند.

باشگاه سپاهان اصفهان که به طور جدی با مشکل تامین منابع مالی روبرو شده است تصمیم به تغییر سیاست های خود در نقل و انتقالات گرفت تا بتواند بخشی از طلب هایش را رفع و رجوع کند.

از این رو این باشگاه با جدایی بازیکنان خارجی خود موافقت کرده است تا نوبت به رفتن وحدت هنانوف بازیکن تاجیکستانی این تیم برسد. باشگاه سپاهان با انتشار پوستری در فضای مجازی از زحمات هنانوف تشکر کرد تا مدافع تیم ملی تاجیکستان حالا دنبال تیم جدیدی برای بازی کردن باشد.