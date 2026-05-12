خداحافظی چند تیم با «خارجی»ها/ توفیق اجباری فوتبال به خاطر جیب خالی!

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شرایط خاص فوتبال ایران پس از جنگ تحمیلی ناشی از حمله دشمن متخاصم صهیونیستی ـ آمریکایی و تبعات اقتصادی ایجاد شده، باشگاه‌های لیگ برتری به دنبال کاهش هزینه‌های جاری خود هستند. در همین راستا، برخی تیم‌ها به صورت مشترک و البته ناخواسته به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای فصل آینده از هزینه‌های سنگین ارزی مربوط به بازیکنان خارجی فاصله بگیرند.

این تصمیم مربوط به قراردادهای فصل جاری نمی‌شود چرا که باشگاه‌ها طبق تعهدات قبلی موظف به پرداخت کامل مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی خود هستند. حتی در شرایط فعلی نیز قوانین فیفا این امکان را برای خارجی‌های شاغل در فوتبال ایران فراهم کرده است که به دلیل شرایط جنگی و مسائل امنیتی، به ایران بازنگردند اما همچنان دستمزد و مطالبات خود را مطابق قرارداد دریافت کنند.

بر همین اساس، باشگاه‌ها ناچارند مبالغ قرارداد فصل جاری را به طور کامل پرداخت کنند؛ موضوعی که فشار مالی قابل توجهی را به تیم‌ها وارد کرده است. با این حال مدیران باشگاه‌ها برای فصل آینده رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته‌اند و قصد دارند تا حد امکان از ورود به قراردادهای ارزی جدید جلوگیری کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این تصمیم می‌تواند بیشترین تأثیر را روی تیم‌هایی بگذارد که طی سال‌های اخیر وابستگی بیشتری به بازیکنان خارجی داشته‌اند. تیم‌هایی مانند تراکتور تبریز، سپاهان اصفهان، استقلال و پرسپولیس که بخش مهمی از ترکیب اصلی خود را با بازیکنان غیرایرانی تشکیل داده‌اند.

در صورت اجرای این سیاست، احتمال جدایی تعداد زیادی از بازیکنان خارجی حاضر در لیگ برتر وجود دارد و قطعی شده است. اتفاقی که می‌تواند علاوه بر تغییر ساختار فنی تیم‌ها، بازار نقل‌وانتقالات فوتبال ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

برخی مدیران باشگاه‌ها معتقدند ادامه شرایط فعلی و افزایش هزینه‌های ارزی، ریسک قرارداد با بازیکنان خارجی را بیش از گذشته افزایش داده و ممکن است باشگاه‌ها را در آینده با پرونده‌های سنگین مالی و حقوقی مواجه کند. به همین دلیل استفاده گسترده‌تر از بازیکنان داخلی و جوان در دستور کار بسیاری از تیم‌ها قرار گرفته است.

حال باید دید در ماه‌های آینده و با مشخص شدن شرایط اقتصادی و همچنین وضعیت رقابت‌های داخلی، باشگاه‌های لیگ برتری تا چه اندازه روی تصمیم خود برای کاهش حضور خارجی‌ها پافشاری خواهند کرد.