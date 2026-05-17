سیلاب به مزارع نشاکاری شده زیراب آسیب زد

علی لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خسارت بارش عصر امروز گفت: به دلیل حجم سنگین بارش و باران نقطه‌ای شاهد آب گرفتگی و سیل از ابتدای نگهبانی ورودی روستای جمشید آباد به سمت خروجی روستا در تقاطع ورود به روستای کارسالار بوده‌ایم.

لطفی در ادامه با اشاره به وجود پل غیراستاندارد در این نقطه گفت: حجم بالای آورده و سیل منجر به ایجاد خسارت به اراضی تازه نشاکاری شده اطراف این جاده، یک مورد شیلات و سه مورد دامداری شده است که با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط ارزیابی‌های اولیه در حال انجام است و نتایج به مدیریت بحران استان ارسال خواهد شد

وی با بیان اینکه با همکاری شهرداری زیراب و اداره راهداری شهرستان و اعزام دو دستگاه بولدوزر و لودر بازگشایی محور روستای جمشیدآباد انجام شد، خاطرنشان کرد: اما به دلیل شرایط نابسامان ایجاد شده برای پل غیراستاندارد ورودی روستای کارسالار و بحث تاب‌آوری پل برای تردد خودرو و حفظ جان شهروندان، امشب این محور مسدود و مردم از محور جایگزین استفاده می‌کنند و مقرر شد پیگیری‌های لازم از فردا از سوی دستگاه‌های ذیربط انجام شود.

این مسئول با اشاره به غیراستاندارد بودن پل (همکف بودن با جاده) و آسیب با ایجاد کمترین سیل، بررسی بیشتر در خصوص تخصیص اعتبار و مساعدت را نیازمند حضور کارشناسان ادارات کل راهداری و مدیریت بحران دانست و گفت: پس از ارزایابی و بررسی میدانی اعتبار لازم برای اجرای پل مشخص خواهد شد؛ البته مقرر شد از فردا اقدامات اولیه برای تردد در این محور توسط دستگاه‌های ذیربط انجام شود.

لطفی ضمن تشکر از حضور جمعیت هلال احمر، همیاری و همکاری مردم، کمک حوزه امام علی سپاه شهرستان در رابطه با خسارات وارد شده سیل به دیگر نقاط بخش زیراب، گفت: علاوه بر شکستگی لوله آب در چند مورد و اعزام کارشناسان مربوطه، در چند مورد محور روستایی سقوط سنگ و چوب و یک مورد رانش داشته‌ایم که با ورود دهیاران و شوراها مسیرها بازگشایی شد.

وی با اشاره به توپوگرافی شهرستان سوادکوه، این شهرستان را مستعد لغزش و رانش دانست و افزود: با کوچک‌ترین بارش ما شاهد رانش و لغزش هستم و برای جلوگیری از آن نیازمند احداث دیوار حائل هستیم که البته این موضوع نیز در حال پیگیری و انجام است.