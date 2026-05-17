به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر سلمانی روز یکشنبه با حضور در یکی از بیمارستان‌های تبریز، از «علیرضا زمردی» جانباز معزز ۵۰ درصد دوران دفاع مقدس که چند روزی است در این مرکز درمانی بستری شده، عیادت کرد.

این دیدار با هدف بررسی وضعیت درمانی این یادگار هشت سال دفاع مقدس انجام شد و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی از نزدیک در جریان روند بیماری و شرایط بستری وی قرار گرفت.

سلمانی در جریان این عیادت، ضمن گفت‌وگو با جانباز زمردی، خانواده وی و نیز کادر درمان، شفای عاجل و سلامتی کامل این جانباز سرافراز را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به مسائل درمانی ایثارگران و پیگیری مستمر روند رسیدگی به وضعیت سلامت آنان تأکید کرد.