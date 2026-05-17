به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد الهندی» معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در مصاحبه‌ با الجزیره، گفت: «ما به تعهدات خود در چارچوب توافق، به‌ویژه در پرونده تبادل، پایبند بوده‌ایم اما اسرائیل به تعهداتش عمل نکرده است.»

وی با بیان اینکه اسرائیل اکنون تنها درباره تحویل سلاح سخن می‌گوید، افزود: «تل‌آویو هیچ‌یک از تعهدات مرحله اول را اجرا نکرده و در مرحله دوم نیز صرفاً بر موضوع سلاح تمرکز دارد.»

این مقام جهاد اسلامی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال تعقیب و هدف قرار دادن مجاهدان در نوار غزه است، افزود: اسرائیل در هیچ‌یک از عرصه‌ها، از جمله غزه و کرانه باختری، به نتیجه قاطعی نرسیده است.

وی با اشاره به وضعیت حکمرانی در غزه گفت: تل‌آویو نه با تشکیل کمیته‌ای تکنوکرات برای اداره غزه موافق است و نه با واگذاری اداره غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین؛ زیرا می‌خواهد همچنان موضوع مقابله با حماس را به‌عنوان بهانه حفظ کند.

معاون دبیرکل جهاد اسلامی هشدار داد که در صورت تحویل سلاح از سوی مقاومت فلسطین، شبه نظامیان همسو با رژیم صهیونیستی اداره امور غزه را در دست خواهند گرفت.

وی افزود: بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تشدید تنش‌ها در غزه را با اهداف انتخاباتی دنبال می‌کند و این در حالی است که او در هیچ‌یک از جبهه‌ها به پیروزی دست نیافته و اکنون در پی بهره‌برداری انتخاباتی از تشدید اوضاع در غزه است.

این مقام فلسطینی احتمال ازسرگیری گسترده جنگ از سوی اسرائیل در مقطع کنونی را پایین دانست و تصریح کرد: «ازسرگیری جنگ در حال حاضر بعید است، زیرا اسرائیل به چراغ سبز آمریکا نیاز دارد و این موضوع احتمالاً تا پس از پایان جنگ ایران به تعویق خواهد افتاد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «اسرائیل توافق آتش‌بس در غزه را نادیده می‌گیرد و هیچ طرفی آن را به اجرای تعهداتش ملزم نمی‌کند.»

او همچنین گفت: «آنچه شورای موسوم به صلح خوانده می‌شود، صرفاً مطالبات اسرائیل را منتقل می‌کند.»

معاون دبیرکل جهاد اسلامی در پایان با انتقاد از سیاست‌های آمریکا اظهار داشت: «دولت ترامپ چراغ سبز تمامی اقدامات اسرائیل در نوار غزه را صادر می‌کند.»