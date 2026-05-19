مقام پیشین رژیم صهیونیستی: حذف فیزیکی رهبران حماس ضامن پیروزی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، زاچی هانگبی مشاور امنیتی پیشین کابینه رژیم صهیونیستی در مقاله ای در یدیعوت آحارانوت نوشت: طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پایان جنگ غزه همچنان پابرجاست، هرچند حماس با بخشی از آن مخالفت کرده است.

این مقام امنیتی رژیم صهیونیستی درباره دلیل ترور عزالدین حداد از رهبران حماس در غزه نیز نوشت: بند ششم طرح ترامپ راهی برای عفو اعضای حماس در صورت خلع سلاح ایجاد می‌کرد، اما رهبری حماس به‌ویژه عزالدین حداد حاضر به کنار گذاشتن ماهیت نظامی و جهادی این گروه نشد. حماس پس از آزادی اسرائیلی اسرائیلی تلاش کرده کنترل خود بر نیمی از غزه را حفظ و توان نظامی‌اش را بازسازی کند.

هانگبی تصریح کرد: حمله اسرائیل به اقامتگاه عزالدین حداد نشانه حمایت واشنگتن از ادامه فشار بر حماس است.

وی در این مقاله به توان بازسازی حماس اشاره کرد و نوشت: حذف رهبران حماس به‌تنهایی به معنای پیروزی کامل نیست، زیرا این گروه طی سال‌ها نشان داده توان جایگزینی فرماندهان کشته‌شده را دارد.

مشاور امنیتی پیشین کابینه رژیم صهیونیستی افزود: تجربه‌ای که طی سال‌های طولانی نبرد به دست آمده ایجاب می‌کند که اهمیت حذف حداد بیش از حد بزرگ‌نمایی نشود. حماس در طول دهه‌هایی که رهبران ارشدش هدف ترور قرار گرفته‌اند، توان پایداری و بازسازی خود را ثابت کرده است. جانشینانی که از پیش تعیین شده بودند، بلافاصله جای فرماندهان و رهبران کشته‌شده را گرفتند و همین روند در جریان جنگ «شمشیرهای آهنین» نیز تکرار شد. باید پذیرفت که این اقدام به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی در این نبرد نیست.