به گزارش خبرنگار مهر، فردا دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق برنامه تدوین شده برای سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ می‌شود.

مبلغ این یارانه غیرنقدی به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده که تا پایان تیر ماه اعتبار دارد.

بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها» مبلغ کالابرگ باید فصلی مورد ارزیابی قرار گیرد که این بازنگری از دی ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ هنوز عملیاتی نشده است.

احمد میدری پیش‌تر گفته بود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال مذاکره با برخی تولیدکنندگان تامین‌کننده کالاهای اساسی مشمول طرح است تا آنها در ازای کمک دولت، محصولات خود را با تخفیف به مردم عرضه کنند. به عنوان مثال، برخی برندهای فرآورده‌های لبنی محصولات خود را با تخفیف ۱۰ درصدی عرضه می‌کنند.

وی در ادامه اظهار کرده بود، در این راستا مذاکرات تداوم دارد و در حال رایزنی با تولیدکنندگان روغن خوراکی نیز هستیم که برخی از شرکت‌ها پیشنهاد تخفیف ۳ درصدی ارائه داده‌اند اما تلاش می‌شود این عدد حداقل ۱۰ درصد باشد.

کالاهای اساسی مشمول طرح کالابرگ

اقلام اساسی مشمول طرح کالابرگ شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) و انواع میوه و سبزیجات است.

گفتنی است، کالابرگ شارژ شده در اردیبهشت ماه نیز تا پایان خرداد ماه معتبر است.