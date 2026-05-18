تولید لباس بیمارستانی توسط دانشجویان جهادی دانشگاه ملی مهارت ایلام

محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعی از دانشجویان علاقهمند به فعالیتهای جهادی در دانشگاه ملی مهارت ایلام با مشارکت در یک اقدام داوطلبانه، موفق به تولید تعداد قابلتوجهی لباس بیمارستانی شدند.
وی افزود: بخش عمدهای از این لباسها به بیمارستانها و مراکز درمانی مورد نیاز ارسال شده و در اختیار کادر درمان قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت ایلام با اشاره به ادامهدار بودن این فعالیتها گفت: این اقدام صرفاً یک حرکت مقطعی نبوده و دانشجویان با انگیزه بالا همچنان تولید این اقلام مورد نیاز مراکز درمانی را ادامه میدهند.
نظری ادامه داد: این فعالیتها علاوه بر کمک به تأمین نیازهای برخی مراکز درمانی، موجب تقویت روحیه ایثار، مسئولیتپذیری اجتماعی و کار گروهی در میان دانشجویان شده است.
وی تأکید کرد: دانشگاه ملی مهارت ایلام از ابتکارات و فعالیتهای جهادی دانشجویان حمایت میکند و تلاش دارد زمینه رشد مهارتهای عملی و اجتماعی آنان را فراهم کند.
رئیس دانشگاه ملی مهارت ایلام خاطرنشان کرد: استمرار چنین برنامههایی میتواند الگویی موفق برای توسعه فعالیتهای داوطلبانه و خدمترسانی به جامعه در سطح استان باشد.
نظر شما