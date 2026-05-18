پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق در ارتفاعات شرقی استان و شرق تنگه هرمز محتمل خواهد بود و در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد افزود: دریا با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب غربی تا شمال غربی به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، مواج است.

وی گفت: در این مدت بیشینه سرعت باد به ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۲۰۰ سانتیمتر می‌رسد. توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر بخصوص بنادر غربی استان صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در این مدت از دریاروی با شناورهای سبک وصیادی اجتناب شده و از رفت و آمد به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر خودداری شود.

وی ادامه داد: این شرایط ناپایدار دریایی تا روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در استان ادامه دارد و به لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.