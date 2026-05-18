۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۵

مقام روس: اروپا تمایلی به گفت‌وگو با مسکو درباره مسائل امنیتی ندارد

یک مقام ارشد روس اعلام کرد سازمان امنیت و همکاری اروپا تمایلی به گفت‌وگو درباره امنیت اروپا ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پولیانسکی نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در گفتگو با ریانووستی اظهار داشت که مسکو هیچ علاقه و تمایلی از سوی این سازمان برای آغاز گفتگو درباره امنیت اروپا مشاهده نمی‌کند.

وی همچنین ابراز تأسف کرد که سوئیس به‌عنوان رئیس دوره‌ای امسال سازمان امنیت و همکاری اروپا، تمایلی به آغاز بحث و گفتگو درباره این موضوع ندارد.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا از زمان شروع جنگ اوکراین به تیرگی گراییده است. مسکو، بروکسل را مهمترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح اوکراین می داند.

