آمریکا: زلنسکی آماده امتیازدهی و توافق با روسیه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، بازرس کل وزارت جنگ آمریکا خطاب به قانون گذاران این کشور تاکید کرد که هنوز هیچ توافقی در خصوص حل بحران جنگ اوکراین به دست نیامده چرا که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور آماده امتیاز دهی نیست.

وی اضافه کرد: زلنسکی همچنان تاکید دارد که اوکراین هرگز امتیازات سرزمینی به روسیه نخواهد داد. رایزنی های صورت گرفته در سطوح بالا برای به دست آمدن توافق شکست خورده است.

بازرس کل وزارت جنگ آمریکا تاکید کرد: دولت اوکراین به کمک های نظامی آمریکا به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار دست نمی یابد.

پیشتر نیز معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرده بود که مسکو هیچ نشانه ای مبنی بر آمادگی کی یف برای حرکت به سمت حل و فصل جنگ نمی بیند.