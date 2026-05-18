۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

رمان «اردک دیوانه» در خبرگزاری مهر نقد و بررسی می‌شود

جلسه‌ نقد و بررسی کتاب «اردک دیوانه» اثر حامد هادیان، با حضور حمید بابایی در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب «اردک دیوانه» اثر حامد هادیان، با حضور حمید بابایی روز سه‌شنبه ۲۹اردیبهشت ماه، ساعت ۱۶ در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

کتاب «اردک دیوانه؛ روایت‌های واقعی از دوازده روز جنگ اسرائیل با ایران»، حاصل یادداشت‌های حامد هادیان است؛ خبرنگاری که در کشاکش بحران‌ها چه سیل و زلزله و ریزش معدن و چه جنگ در کشورهای دیگر حضور داشته و از نزدیک روایت‌گر حقایق آن بوده است اما حالا آتش جنگ و صدای انفجار در ایران عزیز و چند قدمی محل زندگی خودش رخ داده و این کتاب حاصل یادداشت‌های او از حمله اسرائیل به ایران در ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ است.

بخشی از این یادداشت‌ها میان دود و درد گاهی در نیمه شب‌های بی خوابی تهران با جزئیات نوشته شدند، تا وجوه مختلف جنگ ثبت و ضبط و روایت شود.

کتاب «اردک دیوانه» توسط انتشارات به‌نشر منتشر شده است.

زهرا اسكندری

