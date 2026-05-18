به گزارش خبرنگار مهر، به بهانه نمایشگاه مجازی کتاب با علیرضا خدادوست مدیر انتشارات لوح فکر گفتگو کردیم، این انتشارات در زمستان ۱۳۸۰ شروع به فعالیت کرد و در حوزههای ادبیات، تاریخ و مدیریت تاکنون بیش از ۷۰ اثر منتشر کرده است. رمان گفتوگو در کاتدرال (اثر ماریو بارگاسیوسا) با ترجمه استاد عبدالله کوثری در سال ۱۳۸۵ موفق به دریافت جایزه کتاب سال شد.
وی درباره شرکت در نمایشگاه مجازی کتاب گفت: در نمایشگاه شرکت میکنیم، چون فرصتی است برای فروش آنلاین و مستقیم به مشتریان که از یکسال گذشته به دلایل بسترش با اختلال مواجه بود.
او در پاسخ پرسش از کتابهای جدید انتشارات افزود: عناوین جدید انتشارات لوحفکر مرتبط با مباحث توسعه است. کتاب جدیدی با عنوان «سرگذشت توسعه صنعتی در ایران» تألیف دکتر سعید موسوی داریم. کتاب دیگری هم در آستانه انتشار داریم که به نمایشگاه نرسید با عنوان «تکنوکراسی و کارآفرینی در ایران» که خاطرات آقای رکنالدین سادات تهرانی، معاون بازرگانی آقای عالیخانی وزیر اقتصاد دهه چهل، است.
خدادوست درباره اینکه با توجه به شرایط خاص کشور نمایشگاه برگزار بشود یا نشود، و فواید نمایشگاه کتاب گفت: حتما برگزاری نمایشگاهها چه حضوری چه مجازی مفید است. نمایشگاه کتاب در ایران به یک سنت فرهنگی تبدیل شده و تداوم خواهد داشت در سالهای آتی. آنچه میتواند به غنیتر شدن نمایشگاه کمک کند محتوای مناسب با نمایشگاه است؛ بخشی از محتوا به تولید آثار ارزنده توسط ناشران برمیگردد و بخشی از آن برنامههای جانبی که توسط برگزارکنندگان ساماندهی میشود.
این ناشر با اشاره به مشکلات چاپ کتاب و نشر ادامه داد: مشکلات جدید نیست. نوسان قیمت مواد اولیه همیشه بوده اما امسال شدیدتر است و طبیعی است با توجه به جنگ شدیدتر باشد و فقط هم منحصر به صنعت نشر نیست. اما حتما برای آن راهحلهایی وجود دارد تا مخاطب کتاب، مطالعه را از برنامهاش حذف نکند. اگر کتابخانههای عمومی بتوانند منابعشان را بهروز کنند، حتما مخاطبان بدون خرید کتاب میتوانند کماکان مطالعه را ادامه دهند. تقویت منابع کتابخانههای عمومی حتما مؤثرتر از کمکهای دیگر نظیر توزیع کاغذ میان ناشران است که همواره مورد بحث بوده و اما و اگرهای فراوان به دنبال داشته است.
نظر شما