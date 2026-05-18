خیام، دانشمندی که جهان را با پرسش معنا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز بزرگداشت خیام نیشابوری، وقتی نام او از دل تاریخ علم و ادب ایران فراخوانده میشود، بیش از آنکه با یک چهره صرفاً تاریخی روبهرو باشیم، با یک «شیوه نگاه به جهان» مواجه میشویم؛ نگاهی که هم در عددها جاری است، هم در ستارهها، هم در پرسشهای بیپایان کودکانهای که هیچگاه خاموش نمیشوند. در همین امتداد، کتاب «خیام ستارهای در نیشابور» تلاش کرده است این نگاه چندلایه را از دل تاریخ بیرون بکشد و در قالب روایتی داستانی، زنده و قابل لمس برای مخاطب نوجوان بازآفرینی کند؛ روایتی که خیام را نه در قاب یک نام بزرگ، بلکه در مسیر رشد یک انسان کنجکاو به تصویر میکشد.
کودک پرسشها، شاعر اعداد
این کتاب در ظاهر، زندگینامه عمر خیام است؛ اما در باطن، نوعی سفر روایی در امتداد شکلگیری ذهنی است که بعدها همزمان در سه قلمرو علم، فلسفه و شعر اثر گذاشت. روایت از نیشابور آغاز میشود؛ شهری که در این اثر نه فقط یک جغرافیا، بلکه یک زیستبوم فکری و فرهنگی است. خانهای ساده، پدری خیمهدوز، مادری نگران و مهربان، و کودکی که به جای بازیهای معمول، با سایهها، نور و پرسشهای بیپایان سرگرم است. نویسندگان از همان ابتدا، خیام را در موقعیتی قرار میدهند که ویژگی اصلیاش «پرسیدن» است؛ پرسشی که نه از سر بازیگوشی، بلکه از جنس جستوجوی قانونهای پنهان جهان است.
در این روایت، مکتبخانههای نیشابور تنها محل آموزش خواندن و نوشتن نیستند؛ بلکه صحنه نخستین رویارویی خیام با تفاوت میان «حفظ کردن» و «فهمیدن» هستند. او کودکی است که به پاسخهای آماده قانع نمیشود. معلمها از پرسشهای او خسته میشوند، اما همین خستگی، نشانه تولد ذهنی است که قرار است بعدها در تاریخ علم ایران و جهان جایگاهی متمایز پیدا کند.
در ادامه، مسیر روایت از کودکی به نوجوانی و جوانی خیام میرسد؛ جایی که جهان او از حیاط مکتبخانه فراتر میرود و به فضای گستردهتری از اندیشه و تجربه وارد میشود. بازار کتابفروشان نیشابور، شبهای مطالعه زیر نور شمع، و مواجهه با کتابهایی در حوزه نجوم و ریاضیات، بخشهایی از این جهان تازهاند. خیام در این دوره دیگر فقط یک کودک پرسشگر نیست؛ او به تدریج به ذهنی تبدیل میشود که میکوشد میان نظم عددها و بیقراری جهان، ارتباطی کشف کند. نویسندگان در این بخشها، او را «شاعری در میان عددها» تصویر میکنند؛ تصویری که بعدها در زندگی علمی و ادبی او معنا پیدا میکند.
ستارهای که از نیشابور طلوع کرد
یکی از ویژگیهای مهم این کتاب، پرداختن به روابط انسانی خیام در کنار رشد علمی اوست. دوستیها، گفتوگوها و حتی اختلافنظرهای او با چهرههایی چون حسن صباح و خواجه نظامالملک، در قالب صحنههایی داستانی روایت شدهاند؛ صحنههایی که در آنها سه نگاه متفاوت به سیاست، علم و جامعه در کنار هم قرار میگیرند. این بخشها بهویژه برای مخاطب نوجوان، بستری فراهم میکنند تا بفهمد اندیشه تنها در خلوت شکل نمیگیرد، بلکه در گفتوگو، تضاد و تجربههای جمعی نیز ساخته میشود.
در بخشهای میانی کتاب، خیام از نیشابور به اصفهان میرود؛ سفری که در روایت، تنها یک جابهجایی جغرافیایی نیست، بلکه ورود به مرحلهای تازه از بلوغ فکری است. رصدخانه اصفهان در این اثر، نه صرفاً یک مکان علمی، بلکه نماد تلاش برای فهم دقیقتر جهان است. خیام در کنار دیگر دانشمندان، به اندازهگیری حرکت ستارگان و خورشید میپردازد و از دل همین تلاشها، یکی از مهمترین دستاوردهای علمی تاریخ ایران، یعنی تقویم جلالی، شکل میگیرد. کتاب این فرآیند را با زبانی ساده و روایی توضیح میدهد، بیآنکه وارد پیچیدگیهای تخصصی شود، اما در عین حال اهمیت آن را برای فهم نظم زمان و جایگاه علم در زندگی انسانی برجسته میکند.
در کنار بُعد علمی، کتاب بهتدریج وارد لایههای فلسفی و شاعرانه شخصیت خیام میشود. او دیگر تنها دانشمندی درگیر با عددها و ابزارهای نجومی نیست؛ بلکه اندیشمندی است که درباره گذر زمان، ناپایداری زندگی و محدودیت دانستن میاندیشد. رباعیها در این روایت، نه بهعنوان متنی جداگانه، بلکه بهعنوان ادامه طبیعی ذهن خیام حضور دارند؛ ذهنی که میان یقین علمی و تردید فلسفی در نوسان است. این بخش از کتاب، یکی از مهمترین نقاط اتصال میان علم و ادبیات در شخصیت خیام را نشان میدهد.
مردی که جهان را سوال کرد
نویسندگان تلاش کردهاند از خیام تصویری انسانی ارائه دهند؛ انسانی که هم میداند و هم نمیداند، هم پاسخ دارد و هم سؤال، هم در مرکز توجه علمی قرار میگیرد و هم در تنهاییهای فکری خود فرو میرود. این نگاه انسانی، او را از یک چهره صرفاً تاریخی یا نمادین خارج میکند و به شخصیتی قابل لمس برای مخاطب امروز تبدیل میسازد.
یکی از محورهای محتوایی مهم کتاب، تأکید بر «پرسشگری» است. خیام در این روایت، بیش از هر چیز با پرسشهایش تعریف میشود. پرسشهایی درباره طبیعت، زمان، عدالت، و معنای زندگی. کتاب بهطور غیرمستقیم نشان میدهد که علم از همین پرسشهای ساده آغاز میشود؛ از نگاه کردن به سایه، از توجه به حرکت ماه، از تردید در پاسخهای آماده. این رویکرد، کتاب را به اثری آموزشی تربیتی نیز تبدیل کرده است، بدون آنکه لحن مستقیم آموزشی داشته باشد.
در بخش پایانی روایت، خیام به چهرهای پختهتر و آرامتر تبدیل میشود؛ دانشمندی که در عین دستاوردهای بزرگ علمی، نگاهش همچنان به پرسشهای بنیادین زندگی دوخته شده است. رباعیهای او در این مرحله، بیش از هر زمان دیگری رنگ تأمل و اندیشه به خود میگیرند. او جهان را نه در قالب پاسخهای قطعی، بلکه در قالب پرسشهای پایدار میبیند؛ پرسشهایی که پایان ندارند و دقیقاً به همین دلیل، ارزشمندند.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
در یکی از همان شبها، که نسیمی خنک میوزید و نور مهتاب بر دیوارها افتاده بود، خیام این شعر را نوشت:
یک قطره آب بود و با دریا شد
یک ذرهی خاک و با زمین یکتا شد
آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟
آمد مگسی پدید و ناپیدا شد
و زیر آن نوشت: «شعر خوب، شعری است که کودک بفهمد، فیلسوف تأمل کند، و عاشق زمزمهاش کند.» در آن شبهای آرام و پراندیشه، خیام خوب میدانست که روزگار عوض میشود. دیگر دوستان قدیمیاش در اینجا و آنجا بودند. بعضی از آنها دیگر در این دنیا نبودند. برخی از دشمنان قدیمی، حالا او را میستودند و بعضی از شاگردانش به دشمنانش تبدیل شده بودند! اما او هنوز همان خیام مانده بود. با همه پرسشهایش، با لبخندهای تلخ و شیرینش، با شعرهای کوتاه اما عمیقش. و شاید دلیل ماندگاریاش در دل مردم همین بود: خیام از آنهایی بود که نه برای شهرت نوشت، نه برای پاداش، بلکه فقط برای این مینوشت که نمیتوانست ننویسد.
کتاب «خیام ستارهای در نیشابور» نوشته گروه مولفان در ۶۴ صفحه و از سوی انتشارات برکه منتشر شده است.
