اقدامات عملی برای تسهیل ازدواج در بوشهر؛ حمایت ها بیشتر شود

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ازدواج، یکی از بنیادی‌ترین و اثرگذارترین سنت‌های الهی در زندگی انسان است که نه‌تنها نقطه آغاز تشکیل خانواده، بلکه سرآغاز آرامش، مودّت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به شمار می‌آید.

در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، خانواده همواره به عنوان هسته اصلی جامعه و زیربنای رشد اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی مطرح بوده است. جامعه‌ای که خانواده در آن مستحکم باشد، از آسیب‌های اجتماعی مصون‌تر خواهد بود و مسیر تعالی و پیشرفت را با اطمینان بیشتری طی می‌کند.

امروز در کنار تحولات اجتماعی و اقتصادی، مسئله جوانی جمعیت و ضرورت توجه به فرزندآوری به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ملی تبدیل شده است. کاهش نرخ رشد جمعیت در سال‌های اخیر، زنگ خطری جدی برای آینده کشور محسوب می‌شود؛ موضوعی که سیاست‌گذاران و مسئولان را به اجرای برنامه‌های حمایتی در حوزه ازدواج و خانواده سوق داده است.

تسهیل ازدواج جوانان، کاهش موانع اقتصادی و فرهنگی، ترویج فرهنگ ساده‌زیستی و تقویت بنیان خانواده، از جمله محورهایی است که در این مسیر مورد توجه قرار گرفته است.

در استان بوشهر نیز همسو با سیاست‌های کلان کشور، برنامه‌ها و طرح‌های متعددی برای حمایت از جوانان در مسیر ازدواج و تشکیل خانواده در دستور کار قرار دارد.

پرداخت تسهیلات ازدواج، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، توسعه مراکز مشاوره، برگزاری جشن‌های ازدواج آسان و مشارکت خیرین در تأمین جهیزیه از جمله اقداماتی است که طی سال‌های اخیر اجرایی شده است.

در کنار این حمایت‌های دولتی، نقش خانواده‌ها و خود جوانان در کاهش توقعات و حرکت به سوی ازدواج آسان نیز بسیار تعیین‌کننده است.

لزوم ترویج فرهنگ ازدواج آسان

امام جمعه دشتستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک سالروز پیوند آسمانی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، این مناسبت را یادآور زیباترین الگوی ازدواج در فرهنگ اسلامی دانست.

حجت‌الاسلام حسن مصلح اظهار کرد: این پیوند مبارک، نمونه‌ای کامل از ازدواجی الهی است که بر پایه ایمان، ساده‌زیستی، محبت و مسئولیت‌پذیری شکل گرفت و الگویی ماندگار برای همه نسل‌ها شد.

وی افزود: ازدواج سنتی الهی و آغاز آرامش و مودّت در زندگی انسان است و خانواده، بنیان استوار جامعه سالم و پویا به شمار می‌آید. اگر خانواده تقویت شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و جامعه در مسیر تعالی حرکت می‌کند.

امام جمعه دشتستان با اشاره به شرایط امروز جامعه تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده ضرورتی مهم برای جامعه ماست. نباید اجازه دهیم مسائل اقتصادی و برخی توقعات غیرضروری، مسیر ازدواج جوانان را دشوار کند.

وی با بیان اینکه مسئولان در حوزه حمایت از ازدواج اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند، گفت: در کنار این حمایت‌ها، خانواده‌ها نیز باید با ساده‌گیری و کاهش تشریفات، زمینه ازدواج جوانان را فراهم کنند. الگوبرداری از زندگی ساده و پرمعنای اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌تواند بسیاری از مشکلات فرهنگی در این حوزه را برطرف سازد.

حجت‌الاسلام مصلح همچنین بر اهمیت آموزش‌های پیش از ازدواج تأکید کرد و افزود: آگاهی‌بخشی به جوانان در زمینه مهارت‌های زندگی، مسئولیت‌پذیری، اخلاق خانوادگی و مدیریت اقتصادی، می‌تواند از بسیاری اختلافات آینده جلوگیری کند و بنیان خانواده را مستحکم‌تر سازد.

حمایت‌های عملی در استان بوشهر

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده برنامه‌های حمایتی در استان خبر داد و بیان کرد: در راستای تسهیل ازدواج جوانان، اقدامات فرهنگی و حمایتی متعددی در دستور کار قرار دارد.

موسی کشتکار افزود: ارائه مشاوره‌های تخصصی پیش از ازدواج و برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه تحکیم بنیان خانواده از جمله برنامه‌های مستمر این اداره‌کل است. در سال گذشته ۱۷۸ کارگاه آموزشی پیش از ازدواج با حضور بیش از ۱۲۰۰ نفر از جوانان استان بوشهر برگزار شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج اظهار کرد: پرداخت تسهیلات ازدواج به بیش از ۹ هزار زوج بوشهری از دیگر اقدامات مهم در این حوزه بوده است که نقش بسزایی در کاهش دغدغه‌های مالی جوانان داشته است.

کشتکار همچنین از برگزاری برنامه‌های ویژه در هفته ازدواج آسان خبر داد و گفت: در این هفته، مراسم ازدواج ۵۰ زوج در خلال اجتماعات شبانه استان برگزار می‌شود که به هر نفر ۳۰ میلیون تومان هدیه نقدی اهدا خواهد شد. این اقدام علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، الگویی برای ترویج فرهنگ ازدواج ساده است.

وی در ادامه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های مشاوره‌ای افزود: بیش از ۱۸۰ مجوز مرکز مشاوره در سطح استان صادر شده است که از این تعداد، ۳۵ مرکز در حوزه مشاوره پیش از ازدواج فعالیت می‌کنند و خدمات تخصصی به جوانان ارائه می‌دهند. این مراکز نقش مهمی در افزایش آگاهی و آمادگی زوج‌های جوان دارند.

نقش خانواده‌ها و جوانان در تحقق ازدواج آسان

در کنار سیاست‌های حمایتی دولت و اقدامات اجرایی دستگاه‌ها، نقش خانواده‌ها و خود جوانان در تسهیل ازدواج بسیار مهم است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بخشی از موانع ازدواج، ناشی از توقعات بالا، تشریفات پرهزینه و چشم‌وهم‌چشمی‌های اجتماعی است. بازگشت به فرهنگ ساده‌زیستی و پرهیز از هزینه‌های غیرضروری می‌تواند راه را برای ازدواج آسان‌تر هموار کند.

الگوی زندگی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها نشان می‌دهد که اساس یک زندگی موفق، نه در تجملات، بلکه در ایمان، محبت، تفاهم و مسئولیت‌پذیری است. اگر این نگاه در جامعه تقویت شود، بسیاری از دغدغه‌های جوانان کاهش خواهد یافت.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی، توسعه مراکز مشاوره، ارائه تسهیلات مالی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت که با همراهی خانواده‌ها و پذیرش فرهنگ ازدواج آسان از سوی جامعه همراه شود.

تأکید بر اجرای سیاست‌های جمعیتی

استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مسئله جوانی جمعیت گفت: موضوع جمعیت و حمایت از خانواده از اولویت‌های مهم دولت است و در استان بوشهر نیز اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با جدیت دنبال می‌شود.

ارسلان زارع با بیان اینکه حمایت‌های متعددی در این حوزه در حال اجراست، افزود: واگذاری زمین به خانواده‌ها و مادران دارای سه فرزند و بیشتر، رفع مسائل و مشکلات مرتبط با مشوق‌های مالی، تسهیلات بانکی و برنامه‌های حمایتی در مورد ازدواج از جمله اقداماتی است که در استان پیگیری می‌شود.

استاندار بوشهر همچنین به برگزاری جشن‌های ازدواج آسان و مشارکت خیرین اشاره کرد و گفت: با همراهی خیرین و دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های متعددی برای تأمین جهیزیه و حمایت از زوج‌های کم‌بضاعت اجرا شده است. علاوه بر این، برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای متنوعی برای ترویج فرهنگ ازدواج آسان در سطح استان برگزار می‌شود.

زارع تأکید کرد: در استان بوشهر از سیاست‌های جمعیتی حمایت می‌شود و در راستای تسهیل ازدواج جوانان برنامه‌های خوبی داریم. باور داریم که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مشارکت مردم، می‌توان شرایط بهتری برای جوانان فراهم کرد.

ازدواج، سنگ‌بنای تشکیل خانواده و ضامن پویایی و سلامت جامعه است. در شرایطی که مسئله جوانی جمعیت به یکی از دغدغه‌های ملی تبدیل شده، حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده اهمیتی دوچندان یافته است.

استان بوشهر با اجرای برنامه‌های متنوع حمایتی، فرهنگی و آموزشی، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته است؛ از پرداخت تسهیلات به هزاران زوج جوان گرفته تا برگزاری کارگاه‌های آموزشی، توسعه مراکز مشاوره و برگزاری جشن‌های ازدواج آسان.

اظهارات مسئولان استانی نشان می‌دهد که اراده جدی برای تقویت بنیان خانواده و حمایت از سیاست‌های جمعیتی وجود دارد. در کنار این تلاش‌ها، نقش خانواده‌ها و جوانان در کاهش توقعات و حرکت به سوی ساده‌زیستی، تکمیل‌کننده این مسیر خواهد بود.

بی‌تردید با تداوم این حمایت‌ها، هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مردم، استان بوشهر می‌تواند الگویی موفق در زمینه ترویج ازدواج آسان و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت باشد؛ مسیری که آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های پیش‌رو رقم خواهد زد.