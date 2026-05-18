عدم صدور ویزا برای حضور شمشیربازان در جام جهانی مصر

به گزارش خبرنگار مهر، حضور در جام جهانی مصر در برنامه ملی پوشان شمشیربازی اسلحه سابر ایران است. ملی پوشان ایران از کشورهای مختلف راهی محل برگزاری این رقابت ها می شوند تا بتوانند از جمعه اول خرداد، دیدارهای خود را در این جام آغاز کنند.

چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت زمان مقرر برای اعزام شمشیربازان به مصر است و بلیت سفر آنها برای این تاریخ رزرو شده است اما در فاصله دو روز مانده به آن، هنوز ویزای هیچ یک از نمایندگان شمشیربازی ایران صادر نشده است.

فدراسیون شمشیربازی از طریق فدراسیون بین المللی شمشیربازی پیگیر موضوع است تا با تسریع روند کار، بتواند ویزای ملی پوشان را برای سفر به موقع به مصر در اختیار بگیرد به خصوص که حضور در جام جهانی مصر پیش از مسابقات قهرمانی آسیا، اهمیت زیادی برای شمشیربازی ایران دارد.

علی پاکدامن، نیما آقایی، محمد فتوحی، طاها کارگرپور، پارسا پورسلمان، احمدرضا شهمیری و نیما زاهدی ۷ شمشیربازی هستند که برای حضور در این جام ثبت نام شده اند. از این جمع، پاکدامن که در آمریکا پیگیر تمریناتش است از آنجا راهی مصر می شود و سفر دیگر ملی پوشان به این کشور هم از ایتالیا انجام می شود. آنها از یک ماه پیش در کمپ بین المللی این کشور حضور دارند.

البته محمد فتوحی که به دلیل عدم صدور ویزا از حضور در کمپ بین المللی ایتالیا بازماند، در ترکیه به سر می برد و قرار است در صورت دریافت ویزا از آنجا به هم تیمی هایش در مصر ملحق شود.

علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون هم در محل برگزاری جام جهانی حاضر می شود تا در راستای رایزنی های انجام شده با کریستین بائو برای همکاری با این مربی فرانسوی، دیداری با او داشته باشد. او از تهران راهی مصر می شود.