۳ باند سرقت سیم برق در اصفهان منهدم شد؛ کشف ۱۸۰۰ کیلو سیم مسروقه

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در مناطق مختلف شهر اصفهان که موجب بروز مشکلاتی در شبکه برق و نارضایتی شهروندان شده بود، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی، بررسی شیوه‌های سرقت و همچنین رصد دقیق اطلاعاتی، موفق شدند ردپای چند گروه سازمان‌یافته را در این سرقت‌ها شناسایی کنند و در ادامه با تکمیل اقدامات فنی و اطلاعاتی، سه باند غیر بومی سرقت سیم و کابل برق را شناسایی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی در چند عملیات ضربتی و غافلگیرانه، ۹ نفر از اعضای این باندها را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

سردار بساطی با اشاره به اعترافات متهمان گفت: سارقان در تحقیقات تخصصی پلیس به ارتکاب ۱۵۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهر اصفهان اعتراف کردند و مشخص شد اموال مسروقه را به یک مالخر می‌فروختند.

وی افزود: با شناسایی این فرد، مأموران در عملیاتی جداگانه موفق شدند مالخر اموال مسروقه را نیز دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در بازرسی از محل نگهداری اموال مسروقه متعلق به این فرد، یک‌هزار و ۸۰۰ کیلوگرم سیم برق سرقتی کشف شد.

سردار بساطی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و شبکه‌های خرید و فروش اموال مسروقه گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.