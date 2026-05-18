به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در جدیدترین راهزنی دریایی خود به کشتی های ناوگانی که از سمت ترکیه به سوی نوار غزه حرکت کرده حمله کرد.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست با حمله به کشتی‌های مذکور تلاش کردند کنترل آنها را به دست بگیرند.

مسئولان ناوگان صمود نیز اعلام کردند که کشتی‌های این ناوگان در معرض حملات نظامیان صهیونیست قرار گرفته است. این در حالی است که ناوگان صمود در نزدیکی سواحل قبرس مورد حمله قرار گرفته است.

ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر نیز به کشتی‌های حامی فلسطین در آب های بین‌المللی حمله کرده بود.

سایت عبری زبان والا نیز گزارش داد که ۱۰۰ تن از فعالان حامی فلسطین در این ناوگان بازداشت شدند.

مسئولان ناوگان صمود تاکید کردند: باید گذرگاه های امن برای اجرای مأموریت انسانی و قانونی ما ایجاد شود. دولت ها برای توقف این اقدامات غیرقانونی و تداوم محاصره نوار غزه وارد عمل شوند. حمله اسرائیل این غیر نظامیان در ۲۵۰ مایلی غزه صورت گرفته است.